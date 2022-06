PKP PLK: od soboty bezpośrednie połączenie kolejowe do Zakopanego; pasażerowie skorzystają z tymczasowej stacji

Od soboty na okres wakacyjny przywrócone zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe do Zakopanego - poinformowała spółka PKP PLK. Z powodu trwającego remontu dworca w stolicy Tatr pociągi zatrzymają się na tymczasowej stacji zorganizowanej na Spyrkówce.

Jak przekazała w czwartek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, jak co roku na wakacje przywrócony będzie ruch pociągów dalekobieżnych i regionalnych do Zakopanego prowadzony po modernizowanym jednotorowym odcinku biegnącym od Suchej Beskidzkiej przez Chabówkę.

"Prace na jednotorowej linii Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane zaplanowano tak, by umożliwić kursowanie pociągów w czasie największego zainteresowania podróżami pod Tatry" - zaznaczyła przedstawicielka PLK.

W marcu br. rozpoczął się generalny remont dworca PKP w Zakopanem, który wyłączył obiekt z użytkowania, w związku z tym - zapowiedziała Szalacha - wprowadzono tymczasowe rozwiązania umożliwiające przewoźnikom realizację bezpośrednich połączeń do Zakopanego w trakcie tych prac.

W Zakopanem, na Spyrkówce w rejonie ul. Chyców Potok, przygotowana została stacja tymczasowa dla podróżnych. Znajdują się w niej kasy biletowe, poczekalnia, toalety, schody i dogodne dojścia oraz oznakowanie i tablice informacyjne.

Od soboty do końca sierpnia br. na tymczasowej stacji do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni PKP Intercity, którzy udzielają wszelkiej informacji pomocnej w podróży. Zapewniona będzie komunikacja z centrum miasta, poprzez utworzenie parkingu oraz postoju dla taxi, taxibusów i busów.

"Takie rozwiązanie zaplanowały PLK w porozumieniu z Urzędem Miasta Zakopane i z przewoźnikami. Pozwala ono na sprawną przebudowę stacji kolejowej Zakopane oraz budowę przez Miasto Centrum Komunikacyjnego, składającego się z dworca komunikacji dalekobieżnej i lokalnej oraz parkingu wielopoziomowego" - wskazali przedstawiciele PLK.

Według nich prace na trasie kolejowej do Zakopanego przewidziano do 2023 r. W efekcie skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. dwóch godzin. Istotnym efektem inwestycji jest zwiększenie dostępności podróżnych do kolei oraz bezpieczeństwa. Latem, pasażerowie skorzystają z 21 lepiej przygotowanych stacji i przystanków na odcinku między Skawiną a Zakopanem.

Modernizacja kolejowej "zakopianki", realizowana jest w ramach projektu dotyczącego modernizacji linii nr 97, 98 ,99 między Skawiną, Suchą Beskidzką, Chabówką i Zakopanem. Na inwestycję przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

