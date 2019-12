PKP PLK oddały do użytku kolejne 15 km Rail Baltica i drugi most na Bugu

Kolejne 15 km trasy kolejowej Rail Baltica: od stacji Sadowne Węgrowskie do Małkini, oraz drugi most na Bugu na tej trasie oddały do użytku PKP PLK - podała we wtorek spółka w komunikacie prasowym.

PLK podkreśla, że po tej inwestycji ruch pociągów na odcinku Sadowne-Czyżew odbywa się dwutorowo i także drugim, nowym mostem na rzece Bug, przedtem pociągi jeździły jednym mostem - wyjaśnił PAP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

"Sadowne - Czyżew, to kolejny modernizowany odcinek linii z Warszawy do Białegostoku. Wartość prac to 569 mln zł netto" - podano.

Cała inwestycja - dofinansowana z UE z programu CEF - Connecting Europe Facility Łącząc Europę - ma być gotowa w drugim kwartale 2020 r.

Dodano, że po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych zgód na odcinku Sadowne - Czyżew pociągi pasażerskie pojadą 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

"Pasażerowie korzystają z nowych peronów w Małkini i na przystanku Prostyń. Przebudowane są perony w Zarębach Kościelnych, Kietlance i Szulborzu Wielkim (...) Pociągi na odcinku Sadowne - Czyżew mogą kursować dwoma torami. Linia kolejowa zwiększyła przepustowość" - poinformowało PKP PLK.

Polskie Linie Kolejowe przypominają, że pierwszy nowy most na Bugu na odcinku Sadowne-Czyżew otwarto w marcu, teraz pociągi jeżdżą już także drugim nowym, bliźniaczym mostem w tym miejscu.

"Nowa przeprawa nad Bugiem na trasie do Białegostoku to następny zmodernizowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego most. Dzięki niemu zwiększona została przepustowość całej linii Białystok - Warszawa. Tylko w tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały i zmodernizowały 150 mostów kolejowych miedzy innymi w Piszu nad rzeką Pisą, w Kępie Rzeczyckiej nad Sanem, pod Koninem na Kanale Grójeckim" - mówił, cytowany w komunikacie, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Rail Baltica to transeuropejski korytarz transportowy, który łączy kraje nadbałtyckie z Polską i innymi krajami UE. W Polsce Rail Baltica to 341 km od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach.