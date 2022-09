PKP PLK ogłasza przetarg dotyczący budowy linii łączącej Wieluń z Łodzią

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii, która w przyszłości ma m.in. połączyć Wieluń z Łodzią. Szacowana wartość inwestycji z rządowego programu Kolej Plus do 2028 roku ma wynieść 580 mln zł.

"W trzy tygodnie po podpisaniu umowy między PLK i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad inwestycją" - poinformowały PKP PLK w komunikacie nadesłanym we wtorek. Szacowana wartość inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku ma wynieść 580 mln zł.

"Program Kolej Plus to program walki z wykluczeniem komunikacyjnym w wielu polskich regionach. Usprawnimy komunikację między wieloma miastami a ośrodkami wojewódzkimi. To pierwszy tego typu program, w którym rząd współpracuje z samorządem i współfinansuje zgłoszone przez lokalne społeczności projekty. Jestem pewien, że takie inwestycje staną się dodatkowym impulsem rozwojowym dla każdego regionu, w którym będą przeprowadzone" - podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, cytowany w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Dzięki budowie nowej linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) mieszkańcy południowej części woj. łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy regionu wyniesie około 1h 39 min.

"Mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa dzięki budowie nowych przystanków będą mogli korzystać z pociągów w codziennej komunikacji do pracy lub szkoły oraz celach turystycznych. Podróże koleją to wybór jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu spośród komunikacji zbiorowej" - zaznaczył prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

W ramach projektu wybudowana zostanie nowa, około 28-km, jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy.

Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Do realizacji w ramach Programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej, zgłoszone przez samorządy z 11 województw: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w lubelskim, jeden w lubuskim, dwa w łódzkim, cztery w małopolskim, cztery w mazowieckim, jeden w opolskim, jeden w podlaskim, siedem w śląskim, jeden w świętokrzyskim i pięć w wielkopolskim. Inwestycje te usprawnią połączenia w dwunastu województwach. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

