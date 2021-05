PKP PLK ogłosiły postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie kolejowej spółki - poinformował zarządca kolejowej infrastruktury w piątkowym komunikacie.

Dodano, że rada nadzorcza PKP PLK na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 roku zdecydowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu i wiceprezesa - dyrektora ds. eksploatacji.

Postępowanie dotyczy też powołania nowych członków zarządu ds. finansowych i ekonomicznych, ds. utrzymania infrastruktury, ds. realizacji inwestycji i ds. wsparcia operacyjnego.

Jak powiedział w piątek PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, postępowanie kwalifikacyjne zostało ogłoszone w związku kończącą się kadencją obecnego zarządu.

Zgłoszenia kandydatów mają być doręczone do siedziby spółki do 8 czerwca tego roku, a rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do 15 lipca tego roku. Szczegóły ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki.

