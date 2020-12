PKP PLK planują przebudowę torów na trasie z Braniewa do Malborka

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą przebudować tory na trasie z Braniewa do Malborka. Spółka podpisała w czwartek umowę na opracowanie studium wykonalności. Inwestycja zwiększy możliwości przewozu towarów z Braniewa i Obwodu Kaliningradzkiego do trójmiejskich portów.

Wartość podpisanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy wynosi blisko 4 mln zł netto.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że linia kolejowa z Braniewa do Malborka jest ważnym korytarzem transportowym do portów w Gdańsku i Gdyni. "Dostosowanie trasy przebiegającej przez województwo warmińsko-mazurskie do standardów europejskiej sieci kolejowej TEN-T przyczyni się do rozwoju ekologicznej, bezpiecznej i punktualnej kolei" - powiedział.

W ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Przeanalizowane będą warunki do przewozów towarowych oraz przewozów pasażerskich z prędkością do 160 km/h. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2023 roku.

"Umowa na opracowanie studium wykonalności dla linii z Braniewa do Malborka to kolejny krok do zwiększenia kolejowego dostępu do portów Trójmiasta. Będziemy przygotowani do inwestycji, która usprawni transport towarów między Polską a Obwodem Kaliningradzkim. Obecne i przyszłe inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. istotnie zwiększają rolę kolei jako sprawnego i ekologicznego środka transportu" - wyjaśnił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Studium wykonalności dotyczy przebudowy linii kolejowej nr 204 na odcinku ok. 90 km pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim, Braniewem, Bogaczewem a Malborkiem. Istotne będzie dostosowanie linii do wymagań międzynarodowych korytarzy TEN-T.

Efektem planowanej inwestycji będą lepsze warunki do przewozu towarów. Cięższe oraz dłuższe pociągi zapewnią transport większej ilości ładunków. Budowa stacji Braniewo Towarowe, zlokalizowanej pomiędzy granicą państwa a stacją Braniewo, usprawni obsługę długich towarowych składów. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb kontroli celnej i granicznej.

Analizy obejmą również dobudowę dodatkowego toru pomiędzy Bogaczewem a Braniewem na długości ok. 40 km, co w efekcie pozwoli na jazdę po dwóch torach na całej trasie Malbork - Braniewo. Poprawi to przepustowość linii, dzięki czemu przejedzie więcej pociągów. Plany zakładają również możliwość elektryfikacji linii pomiędzy Bogaczewem a Braniewem, a to wpłynie na wzrost znaczenia kolei jako ekologicznego środka transportu towarów.

W ramach zleconego studium wykonalności przeanalizowana będzie możliwość stworzenia dostępu kolejowego do portu morskiego w Elblągu. Budowa łącznicy w okolicy Malborka pozwoli na sprawny przejazd pociągów z Iławy w kierunku Elbląga bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Budowa łącznicy w Bogaczewie może umożliwić jazdę z Braniewa i Chruściela do Olsztyna.

Obiektem analiz będzie również szerokotorowa linia kolejowa (nr 217), która łączy Polskę z Obwodem Kaliningradzkim. Obecnie szeroki tor (1520 mm) kończy się w miejscowości Wielkie Wierzno. W studium wykonalności wykonawca przeanalizuje możliwość wydłużenie do Bogaczewa lub Elbląga. W ramach inwestycji planuje się dostosowanie linii szerokotorowej do cięższych i dłuższych składów, do 1050 metrów. Pozwoli to na przewóz większej liczby towarów pomiędzy trójmiejskimi portami a Rosją.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork-Braniewo" określono na pierwszy kwartał 2023 r. Wartość opracowania dokumentacji przedprojektowej to 3,74 mln zł netto. Dokumentację przygotuje firma Databout Sp. z o.o.