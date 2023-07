PKP PLK planuje zelektryfikować ponad 1,8 tys. km linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe planują elektryfikację ponad 1,8 tys. km linii kolejowych do roku 2030 - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jak przypomniał Merchel obecnie z ponad 18 tys. km linii kolejowych, którymi zarządza PKP PLK, ponad 12 tys. km to trasy zelektryfikowane. "Mamy 12 tys. 156 km linii zelektryfikowanych. Nasz ambitny cel do 2030 roku, to prawie 14 tys. km linii zelektryfikowanych. To radykalny wzrost. Obecnie na przestrzeni kilku lat zelektryfikowano niecałe 300 km tras. Obecny plan to ponad 1,8 tys. km nowych linii" - powiedział prezes PKP PLK.

Merchel poinformował też, że na 2023 rok spółka zakłada, iż jej wydatki inwestycyjne sięgną 12 mld zł.

Z danych przekazanych przez szefa PKP PLK wynika, że spółka w ramach programu Kolej Plus, czyli programu przywracania połączeń, będzie realizowała 35 projektów na ponad 1,2 tys. km linii.

Dodał, że w Programie Przystankowym na liście podstawowej znajduje się 207 przystanków do realizacji. Z tego 49 przystanków zostało już udostępnionych pasażerom, a wartość podpisanych umów sięga blisko 600 mln zł.

