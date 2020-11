PKP PLK: pod koniec listopada lista wniosków do programu Kolej Plus

Lista wniosków zakwalifikowanych do programu Kolej Plus zostanie ogłoszona 27 listopada - poinformowały we wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak dodaje zarządca kolejowej infrastruktury, obecnie nadesłane zgłoszenia są oceniane pod względem formalnym i na tej podstawie kwalifikowane do kolejnego etapu. Następnie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

"PKP Polskie Linie Kolejowe kończą szczegółową ocenę formalną każdego ze wszystkich 96 nadesłanych wniosków. Były rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu, który ogłosimy z końcem listopada, przeszły propozycje, które spełniają postawione w programie kryteria. Na kolejnym etapie rolą samorządów będzie przygotowanie koncepcji dla zgłoszonych inwestycji. Duże zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważna jest realizacja Programu Kolej Plus" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Realizacja programu Kolej Plus omawiana była we wtorek na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczyli odpowiedzialni za transport wicemarszałkowie, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw oraz PKP PLK.

Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do życia tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Program Kolej Plus ma zostać zrealizowany do 2028 roku, a jego wartość wynosi 5,6 mld zł.