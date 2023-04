PKP PLK podpisały umowę na dofinansowanie modernizacja linii Chabówka - Nowy Sącz

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały we wtorek umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie modernizacji linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Wartość dofinansowania to niemal 4 mld zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Pierwszy to fragment trasy Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna, a drugi to Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz.

Jak przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak, spółka planuje niebawem podpisać umowy z wykonawcami na realizację prac na tych odcinkach.

"Będzie to umowa na realizację prac budowlanych od Chabówki w stronę Rabki i od drugiej strony, od Nowego Sącza w stronę Klęczan. Już te dwa projekty umożliwią uzyskanie efektów eksploatacyjnych pod koniec 2025 roku, gdzie będziemy mogli od strony Nowego Sącza do Klęczan podróżować pociągiem, czyli trasy pociągów będą mogły być wydłużone" - powiedział Majerczak.

"Po podpisaniu kolejnego kontraktu, co mam nadzieję będzie miało miejsce pod koniec tego półrocza, mówię tutaj o odcinku od Rabki do Mszany, domknie się odcinek Mszana - Chabówka, gdzie będziemy z Mszany w drugiej połowie 2025 roku podróżować stronę Krakowa w konkurencyjnym czasie około 1 godziny 40 min." - dodał.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko" wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana oraz nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej godziny.

