PKP PLK podpisały umowę na przebudowę przystanku Kraków Business Park

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę przystanku Kraków Business Park w podkrakowskim Zabierzowie. Dzięki inwestycji podróżni, w tym pracownicy tamtejszego centrum biznesowego, zyskają lepszy dostęp do kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej.

Inwestycja realizowana będzie w ramach większego projektu obejmującego modernizację linii kolejowej E30 Katowice - Kraków.

Prace za ponad 14 mln zł netto przewidziano do wykonania w ciągu jednego roku. Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Jak zauważył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie, inwestycja poprawi funkcjonalność i estetykę "biznesowego" przystanku. Pasażerowie, a zwłaszcza pracownicy dojeżdżający m.in. z Krakowa, Krzeszowic, Katowic, Oświęcimia, zyskają lepsze warunki podróży. Na przystanku zatrzymuje się około 80 pociągów dziennie.

"Przystanek Kraków Business Park zapewni mieszkańcom lepsze warunki podróży w obszarze aglomeracji krakowskiej. Budowa nowych przystanków oraz ułatwianie dostępności na wykorzystywanych już stacjach i przystankach w całej Polsce sprzyja rozwojowi kolei jako atrakcyjnego i przyjaznego środowisku środka transportu" - wskazał szef resortu infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe - zaznaczył w komunikacie prezes tej firmy Ireneusz Merchel - konsekwentnie zwiększają role kolei jako przyjaznego i atrakcyjnego środka transportu w obszarze aglomeracji i regionu.

"Przebudowa przystanku Kraków Business Park jest przykładem takich działań. Efektywnie wykorzystujemy środki unijne m.in. instrumentu CEF Łącząc Europę, aby w centrum Małopolski, na odcinku Katowice - Kraków na międzynarodowej trasie, kolej mogła być częściej wybieranym środkiem transportu publicznego" - ocenił.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane dwa perony. Zgodnie ze standardami będą podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano nowe wiaty i czytelne oznakowanie. Dzięki budowie dwóch pochylni z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające m.in. w wyremontowanym przejściu podziemnym.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach kończącej się przebudowy linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze - Katowice - Kraków. Zadanie o wartości prawie 2 mld zł jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę" w wysokości 1,4 mld zł.

Po modernizacji na całej trasie Kraków-Katowice pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h, co pozwoli najszybszym z nich pokonać trasę między stolicami woj. małopolskiego i śląskiego w ciągu ok. 50 minut.

