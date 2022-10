PKP PLK podpisały umowę wykonawczą na budowę linii łączącej Przasnysz, Pułtusk i Serock z Warszawą

W piątek podpisano umowę wykonawczą między PKP PLK a samorządami dotyczącą budowy w ramach programu Kolej Plus linii łączącej Przasnysz, Pułtusk i Serock z Warszawą. Na nowych połączeniach kolejowych ma zyskać ponad 100 tys. mieszkańców Północnego Mazowsza.

Umowa wykonawcza między spółką PKP Polskie Linie Kolejowe a miastem i gminą Serock to druga podpisana umowa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. W towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt został zgłoszony do programu Kolej Plus w ramach współpracy 18 samorządów z rządem i PKP PLK. Oprócz miasta i gminy Serock - liderami projektu w ramach programu Kolej Plus - oraz samorządu województwa, umowę partnerstwa zawarły gminy: Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy-Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt, miasta: Maków Mazowiecki, Pułtusk, Przasnysz, oraz powiaty: legionowski, pułtuski, makowski i przasnyski.

Podpisana w piątek umowa wykonawcza zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod przyszłą inwestycję - nową, około 73 km, jednotorową zelektryfikowaną linię kolejową. Koszt projektu to ponad 306 mln zł. Zgodnie z zasadami programu Kolej Plus, 15 proc. kwoty muszą pokryć zgłaszający. Ponad połowę kosztów wkładu własnego, czyli 24,6 mln zł, przekaże samorząd województwa mazowieckiego. Mazowsze przeznaczyło też 679 tys. zł na wstępne studium planistyczno-prognostyczne, na podstawie którego PKP PLK dokonywało oceny zgłoszeń.

Sama budowa linii jest planowana w dalszej przyszłości, a szacowany koszt powstania linii Zegrze - Przasnysz wraz z robotami budowlanymi to ok. 2 mld zł. Zgodnie z deklaracją samorządu Mazowsza, który zarządza Kolejami Mazowieckimi, linię po jej zbudowaniu ma obsługiwać 14 par pociągów na dobę.

Pociągi na trasie Przasnysz - Warszawa i Przasnysz - Zegrze będą poruszały się z maksymalną prędkością do 160 km/h. Czas przejazdu na dwóch odcinkach to odpowiednio 76 min. i 50 min. Na trasie zostanie wybudowanych 12 stacji kolejowych - punktów obsługi podróżnych.

Planowana trasa kolejowa umożliwi dostęp do pasażerskich połączeń ok. 10 tys. mieszkańców Przasnysza i Pułtuska. Ponadto z połączeń PKP PLK skorzysta ok. 100 tys. mieszkańców 10 gmin - podano w piątek.

"Te połączenia kolejowe są niezwykle istotne. Powiaty pułtuski, przasnyski do tej pory były trochę wykluczone kolejowo, komunikacyjnie. Zysk z nowo powstającego połączenia kolejowego to wzrost przewozu towarowego, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego w tym rejonie" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej wicepremier Kowalczyk.

"Samorządy wzięły sprawy w swoje ręce. Nie mogłoby się to stać w obszarze kolejowym gdyby nie program Kolej Plus. (...) Odbudowujemy te linie, które zostały zamknięte. Przywracamy naszym pasażerom, Polakom, naszym gościom z zagranicy wszystkie możliwe połączenia kolejowe. Realizujemy plan modernizacji linii kolejowych" - powiedział z kolei minister Adamczyk.

