PKP PLK podpisały umowę za ok. 23 mln zł m.in. na budowę przystanku w Józefinie

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę przystanku w Józefinie, przebudowę peronów w Mrozach i Chotyłowie na linii Warszawa – Terespol. Wartość tych inwestycji to ok. 23 mln zł - poinformował w poniedziałek zarządca kolejowej infrastruktury.

W Józefinie podróżni będą mogli skorzystać z wyremontowanego przystanku od października br. Wybudowane zostaną tam dwa perony oraz wiaty i ławki, LED-owe oświetlenie, tablice z oznakowaniem, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice z elektronicznym rozkładem jazdy i nagłośnienie. Dla osób niewidomych i niedowidzących dostępne będą ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu.

Z nowego przystanku będzie można podróżować m.in. do Warszawa Stadion w ok. 23 minuty, a do Warszawy Śródmieście w ok. 28 minut.

Oprócz przystanku w Józefinie, w ramach tej inwestycji zostanie przebudowany peron w Mrozach i dwa perony w Chotyłowie na linii Warszawa - Terespol.

Jak zaznaczył w poniedziałek w Józefinie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel, dzięki rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 mieszkańcy mniejszych miejscowości zyskują swobodny dostęp do kolei.

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 wart jest ok. 1 mld zł.

