PKP PLK: Podpisano umowy na dokończenie modernizacji trasy kolejowej Poznań-Szczecin

W Szczecinie i Poznaniu podpisano w poniedziałek łącznie 4 umowy na dokończenie prac modernizacyjnych linii kolejowej łączącej oba miasta. Kontrakty są warte w sumie 1,4 mld zł. W 2022 r. pociągi pasażerskie na linii E59 mają jeździć z prędkością 160 km/h.

W 2020 r. mają się zakończyć prace modernizacyjne linii E59 na odcinkach pomiędzy Poznaniem a Wronkami (woj. wielkopolskie) oraz pomiędzy Szczecinem Dąbie a Słonicami (woj. zachodniopomorskie). W poniedziałek podpisano 4 umowy na modernizację odcinka Wronki - Słonice.

Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Arnold Bresch zapewnił w Poznaniu, że dzięki modernizacji podróż pociągiem między stolicami woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego skróci się o 50 min. i wyniesie ok. 90 min. "Dzisiaj podpisaliśmy ostatnie cztery umowy, które zamykają nam zakres, tak żeby do końca 2022 r. cała ta linia była przebudowana w standardzie, który umożliwi nam prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h"- powiedział.

Na dwutorowej trasie między Wronkami a Słonicami zostanie zmodernizowanych ponad 150 km torów i sieci trakcyjnej. Przebudowanych zostanie 29 przejazdów kolejowo-drogowych. "Z punktu widzenia pasażera przede wszystkim zostaną poprawione perony. Zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą one wygodniejsze, bo będą +wyniesione+ do poziomu pociągu" - dodał Bresch.

"Jako kolejarze docenimy na pewno nowy system zasilania, bo budujemy nowe podstacje trakcyjne, które umożliwią nam na wprowadzenie większej liczby pociągów. To jest przede wszystkim linia towarowa, także to jest bardzo ważny aspekt" - zaznaczył.

PKP PLK podzieliły prace na odcinku pomiędzy Słonicami a Wronkami na cztery etapy. "Efekty tych inwestycji będą kroczące, bo to nie będzie taka sytuacja, że wszystko skończy się w jednym momencie" - wyjaśnił Bresch.

W części zachodniopomorskiej modernizacja systemów torowych na linii Dobiegniew - Słonice będzie kosztowała 429 mln zł. Z kolei instalacja urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki - Słonice pochłonie 202 mln zł.

Prace w woj. wielkopolskim polegające na modernizacji systemów torowych pomiędzy Wronkami a Krzyżem, bez przebudowy stacji Krzyż, będzie kosztować prawie 400 mln zł. Z kolei prace na odcinku od Krzyża do Dobiegniewa pochłoną kolejne 375 mln zł.

Wartość podpisanych w poniedziałek umów sięga 1,4 mld zł. Cały projekt przebudowy linii Poznań - Szczecin kosztuje ok. 4 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana z unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę".