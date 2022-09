PKP PLK podsumowały wakacyjną akcję społeczną „Bezpieczne piątki”

W każdy wakacyjny piątek przedstawiciele PKP PLK i wolontariusze prowadzili działania na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce w ramach akcji społecznej „Bezpieczne piątki”. Odbyły się 652 akcje, podczas których rozdano ponad 73 tys. ulotek.

Jak wyjaśnił dziennikarzom w piątek Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, "Bezpieczne piątki" to cykliczna akcja organizowana przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd". Jej celem jest promowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i eliminowanie niebezpiecznych zachowań wśród kierowców oraz korzystanie z niedozwolonych tzw. dzikich przejść przez pieszych.

"To przede wszystkim niewjeżdżanie na przejazd kolejowy, gdy mamy zaświeconą sygnalizację świetlną, przed opuszczającymi się rogatkami, a także gdy rogatki się podnoszą, a sygnalizacja świetlna jeszcze jest włączona. To także niewjeżdżanie na przejazdy kolejowo-drogowe w momencie, gdy widzimy, że za przejazdem nie możemy kontynuować jazdy, by uniknąć zamknięcia pomiędzy rogatkami" - wyjaśnił Hamarnik.

W piątek, w ramach ostatniej wakacyjnej odsłony akcji, pracownicy PKP PLK, Straży Ochrony Kolei i wolontariusze rozdawali przed przejazdem kolejowym na ul. Kamiennej w Krakowie ulotki przypominające kierowcom i pieszym, jak bezpiecznie pokonać tory.

Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie Wiesław Więckowski poinformował, że w województwie małopolskim akcje takie odbywały się w wakacyjne piątki na 31 przejazdach kolejowo-drogowych.

"Wybieraliśmy te przejazdy, na których najczęściej dochodzi do wypadków lub niebezpiecznych zdarzeń, polegających np. na zamknięciu samochodu między rogatkami" - wyjaśnił Więckowski.

Łącznie przez całe wakacje - przekazało PKP PLK - podczas 652 akcji na terenie całego kraju rozdano ponad 73 tysiące ulotek i materiałów dydaktycznych.

Według statystyk zarządcy infrastruktury kolejowej w lipcu i sierpniu tego roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 35 niebezpiecznych zdarzeń. To o trzy mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.

Kampania społeczna "Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!" jest prowadzona od 2005 r. Jej najważniejszym celem jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowo poprzez zwiększanie świadomości pieszych i kierowców.

