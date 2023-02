PKP PLK: prace przy budowie podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi do końca 2024 roku

Prace przy budowie podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi zostaną zrealizowane do końca 2024 roku - poinformował we wtorek członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK Arnold Bresch. Stan zaawansowania realizacji wartej ponad 1,7 mld zł inwestycji zbliża się do 50 proc.

Bresch oraz wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel o budowie tunelu kolejowego pod Łodzią, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec mówili w Sejmie podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Wiceszef resortu infrastruktury przypomniał, że umowę w formule "projektuj i buduj" zawarto pod koniec 2017 r., a prace przy budowie tunelu średnicowego ruszyły w czerwcu 2019 r.

Jak przyznał Bittel, w tym czasie inwestycja przechodziła różne "koleje losu" wynikające m.in. z tego, że upadł zwycięzca przetargu, lider konsorcjum (Energopol - PAP). "Ministerstwo Infrastruktury i zamawiający PKP PLK podejmowali i podejmują wszystkie możliwe i opisane prawem działania, żeby obecnego generalnego wykonawcę inwestycji - PBDiM Mińsk Mazowiecki wspomóc w realizacji tego bardzo trudnego technicznie przedsięwzięcia"- powiedział wiceminister.

Poinformował, że trwają rozmowy PKP PLK z wykonawcą na temat wydłużenia harmonogramu prac, który obecnie obowiązuje do września br.

"To harmonogram na temat którego zamawiający dyskutuje z wykonawcą ze względu na różne okoliczności: kłopoty finansowe lidera (konsorcjum) w stosownym czasie, pandemii i sytuacji rynkowej w wyniku wojny na Ukrainie. To trzy elementy, które na ten kontrakt bardzo mocno oddziałują, bo jest on realizowany przez podmioty z wielu państw" - wyjaśnił Bittel.

Zdaniem Brescha, prace budowlane zakończą się do 2024 roku, a następnie potrzebny będzie czas na wyposażenie tunelu w różnego rodzaju systemy i uzyskanie pozwoleń na jego użytkowanie.

"Taki aneks będziemy chcieli wkrótce z wykonawcą podpisać. To niezbędne, bo termin umowy, który obowiązuje obecnie to wrzesień 2023 roku, co jak wszyscy wiemy jest nierealne do utrzymania" - przyznał członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK.

Poinformował, że obecny stan zaawansowania realizacji kontraktu to 43 proc. oraz 49 proc. w zakresie finansowania.

"Można powiedzieć, że jesteśmy około połowy realizacji (...) Prace budowalne są prowadzone. Mała tarcza zrealizowała 1100 z 3400 metrów i przygotowała półtora tunelu z czterech. 25 stycznia przebiła się przez wschodnią ścianę przystanku Koziny i w tej chwili jest poddana procesom technologicznym, żeby mogła kontynuować prace w dalszym ciągu małego tunelu. Duża tarcza wykonała 1040 z 2300 metrów i w tej chwili jest konserwowana. Wstrzymujemy prace do momentu przygotowania projektów związanych ze wzmocnieniami kamienic, by w sposób bezpieczny mogła pokonać ścisłą zabudowę w mieście" - tłumaczył.

Wskazał, że prace dotyczą lokalizacji, w którym na drodze drążącej tzw. duży tunel maszyny znajduje się 28 budynków będących w "katastrofalnym" stanie technicznym. Wykonawca początkowo planował ich wyburzenie, jednak ze względu na interes społeczny podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu kamienic.

"Osoby, które mieszkają w tych kamienicach będą wyprowadzane do mieszkań tymczasowych i po wzmocnieniu konstrukcji wrócą do swoich mieszkań. Naszym założeniem jest, że wszystkie kamienice po przejściu dużej tarczy zostaną utrzymane i nie będzie konieczności wyburzeń" - wyjaśnił.

W związku z tym na dworcu Łódź Fabryczna od poniedziałku działa punkt informacyjny, w którym łodzianie mogą dowiedzieć się o planach dot. inwestycji.

Bresch zapewnił, że kontrakt jest waloryzowany zgodnie z warunkami umowy podpisanej z wykonawcą. Zdaniem prezesa firmy wykonującej inwestycję jej wartość powinna być wyższa o 200-300 mln zł netto i tyle powinna wynieść waloryzacja umowy.

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki (Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl