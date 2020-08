PKP PLK: przebudowa stacji Skoczów - do listopada tego roku

Do listopada br. zakończą się wszystkie prace na przebudowywanej stacji Skoczów na linii Chybie – Wisła - podały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe. To część jedynego w obecnej perspektywie projektu modernizacji infrastruktury kolejowej w woj. śląskim.

Prace na stacji Skoczów to element remontu 41-kilometrowego odcinka do Wisły Głębiec i odbudowy połączenia Goleszowa do Cieszyna. Dotąd przejazd między Głębcami a Chybiem (na magistrali E65 między Czechowicami-Dziedzicami i Zebrzydowicami) zajmował 75 minut (do Katowic 135 min.). Po zakończeniu wszystkich prac z końcem 2021 r. ma być o 30 minut krótszy.

Przygotowany w poprzednich latach unijny projekt pod nazwą "Rewitalizacja linii nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce" jest jedynym projektem modernizacji infrastruktury kolejowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Inwestycja została ujęta w rządowym Programie dla Śląska.

Umowę na realizację zasadniczej części przedsięwzięcia przedstawiciele PLK i Trakcji PRKiI podpisali w październiku ub. roku. Przebudowę linii od Chybia do Wisły Głębce podzielono na etapy. Prace rozpoczęły się w połowie marca br. od odcinka Bronów (Chybie) - Skoczów. W ostatnich dniach PLK zapraszały na piątkowy briefing w Skoczowie, mający podsumowywać półmetek prac na tym odcinku.

W piątek zarządca kolejowej infrastruktury podał m.in., że wszystkie prace na stacji Skoczów zakończą się w listopadzie br. Obecnie budowane są tam dwa nowe, wyższe i szersze niż dotąd, 200-metrowe perony. Zaplanowano pochylnie, nowe wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, oświetlenie, tablice i gabloty informacyjne, a także stojaki na rowery.

Trwa budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Skoczowie, z którego dyżurni ruchu będą obsługiwać urządzenia sterowania ruchem na stacjach i odcinku linii Pierściec - Wisła Uzdrowisko. Wykonawca przygotowuje montaż sieci trakcyjnej oraz budowę podtorza i torów na stacji Skoczów i na trasie Pierściec - Skoczów. Zabudowywane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Wybudowano już nowe perony w stacji Pierściec i na przystankach Zaborze oraz Chybie Mnich. Między Bronowem a Skoczowem położono 14 km nowych torów. Wymieniono rozjazdy w Bieniowcu oraz w Pierśćcu. Na kolejne lata użytkowania przygotowano most na Wiśle w Skoczowie i kilkanaście innych obiektów inżynieryjnych. Wymieniono nawierzchnię na ośmiu przejazdach kolejowo-drogowych.

"Prace postępują na linii Goleszów - Cieszyn oraz w stacji Cieszyn. Od Skoczowa do Wisły Głębce prace przewidziano w przyszłym roku" - uściśliły służby prasowe PLK.

Prace na jednotorowym szlaku wiążą się z jego zamknięciem; Koleje Śląskie, które obsługują połączenia z Katowic do Wisły Głębiec, zapewniają zastępczą komunikację autobusową na dwóch trasach: Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła Głębce oraz Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg - Chybie Mnich - Pierściec - Skoczów - Goleszów - Ustroń.

Umowę na dofinansowanie z RPO remontu linii do Wisły i Cieszyna (273,5 mln zł do projektu RPO szacowanego na 432 mln zł) podpisano w październiku ub. roku. PKP PLK wybrały następnie wykonawców poszczególnych prowadzonych tam obecnie łącznym kosztem 647 mln zł prac i przy współpracy z samorządem województwa zapewniły finansowanie.