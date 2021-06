PKP PLK: Przebudowa węzła czechowickiego na półmetku; koniec - przed terminem

Przebudowa kolejowego węzła w rejonie Czechowic-Dziedzic zbliża się do półmetka. Artur Popko, prezes Grupy Budimex, która realizuje inwestycję, zapowiedział w piątek, że zakończona ona może zostać nawet pół roku przed terminem wyznaczonym na jesień 2023 r.

"Efekt finalny chcemy osiągnąć w pierwszym kwartale 2023 r. Etap odbiorów jest skomplikowany i ostatecznie może się okazać, że zakończenie nastąpi w połowie tegoż roku" - powiedział PAP Artur Popko.

Dyrektor odpowiedzialny w Budimeksie za realizację kontraktu Wojciech Głuc przypomniał, że umowa z PKP PLK została podpisana jesienią 2019. Jak podkreślił, zaawansowanie prac przekroczyło już znacząco 40 proc. Realizowane one są w ruchu ciągłym.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch podkreślił, że inwestycja obejmuje przebudowę ważnego śląskiego węzła kolejowego - Czechowice-Dziedzice, w którym - jak się wyraził - zbiegają się linie istotne dla ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz połączeń międzynarodowych.

"Dla pasażerów zwiększamy jakość dostępu do kolei na stacjach oraz przystankach. Szykujemy lepsze możliwości podróży. Zwiększą się również możliwości kolei, jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu na trasach europejskich i krajowych" - dodał Bresch.

Inwestycja, której koszt netto wynosi 1,4 mld zł, obejmuje m.in. gruntowną przebudowę stacji w Czechowicach-Dziedzicach, przystanków w Zabrzegu o Goczałkowicach-Zdroju, budowę mostu na Wiśle, a także stworzenie lokalnego centrum sterowania.

PKP PLK podały, że dzięki inwestycji pasażerowie skorzystają z nowoczesnej stacji w Czechowicach-Dziedzicach. Modernizowane są przystanki. Perony zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Stosowane są windy i pochylnie. Zamontowano nowe wiaty i ławki. Już teraz wygodniej wsiąść do pociągu można w Zabrzegu, a wkrótce także w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie budowane są nowe perony oraz przejście podziemne.

Inwestycja obejmuje m.in. 47 km torów, 56 km sieci trakcyjnej, 119 rozjazdów, 23 obiekty inżynieryjne, trzy przejazdy kolejowo-drogowe. Wykonano 670 km pali wzmacniających, by utwardzić 240 tys. m kw. podłoża.

PKP PLK podały, że wyłania się już nowy most nad Wisłą między Goczałkowicami-Zdrój a Czechowicami-Dziedzicami. Pociągi będą po nim kursowały po dwóch torach położonych na osobnych trzyprzęsłowych konstrukcjach. Przeprawa, która zastąpi zlokalizowany w sąsiedztwie most, otwarta zostanie w przyszłym roku. Pod koniec br. natomiast do użytku ma zostać oddane nowoczesne lokalne centrum sterowania w Czechowicach-Dziedzicach.

"Efektem inwestycji będą sprawniejsze podróże na trasie z Katowic do Zebrzydowic i w Beskid Śląski. Inwestycja poprawi przepustowość kolejowych szlaków oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach. Linie kolejowe będą dostosowane do wymogów transeuropejskiej sieci transportowej. Projekt zapewnia wzrost konkurencyjności kolei względem innych środków transportu. Składy pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz." - podała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z instrumentu CEF "Łącząc Europę".

