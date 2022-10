PKP PLK: przy odbudowie linii do lotniska Katowice od listopada prace na odcinku Siewierz – Zawiercie

Od listopada br. prace przy odbudowie linii kolejowej do lotniska Katowice przeniosą się na odcinek Siewierz - Zawiercie – przekazały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe. Lepsza komunikacja, to impuls do rozwoju gospodarczego – skomentował wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel.

W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały wizytę na placu robót odbudowy linii kolejowej Tarnowskie Góry - Zawiercie, w miejscu przyszłej stacji kolejowej Pyrzowice Lotnisko. Prace na linii nr 182 trwają od początku 2021 r. Według PLK odbudowa i budowa postępują zgodnie z harmonogramem, który zakłada termin zakończenia inwestycji w IV kw. 2023 r.

"Inwestycja realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego z wykorzystaniem środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoli na efektywne połączenie transportu kolejowego i lotniczego" - skomentował obecny w Pyrzowicach podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

Jak zaakcentował, odbudowywane połączenie Tarnowskie Góry Pyrzowice - Zawiercie zwiększy dostępność do kolei w regionie. "Lepsza komunikacja, to także impuls do rozwoju gospodarczego regionu" - zaznaczył wiceminister Bittel.

Jak wynika z informacji PLK, dotąd na nowej stacji Pyrzowice Lotnisko wykonano konstrukcje dwóch peronów, przejście podziemne i pochylnię; położono także trzy nowe tory. Nad drogą wojewódzką nr 913, która prowadzi od ekspresowej trasy S1 do Katowice Airport, powstał nowy wiadukt kolejowy, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy.

Na odcinku od Tarnowskich Gór do Siewierza układany jest tor i powstają bezkolizyjne skrzyżowania. Wybudowano już wiadukty kolejowe w Miasteczku Śląskim nad drogą wojewódzką nr 908 w Miasteczku Śląskim oraz nad autostradą A1 w pobliżu lotniska.

Dzięki temu w listopadzie ruch pociągów towarowych do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz zostanie przeniesiony na stronę LK182 od Tarnowskich Gór. To z kolei pozwoli na przeniesienie frontu robót na odcinek Siewierz - Zawiercie.

Na stacji Siewierz zbudowano już perony, widać je również na przystankach Miasteczko Śląskie Centrum oraz Mierzęcice. Powstaje lokalne centrum sterowania w Siewierzu, z którego dyżurni będą kierowali ruchem na całej linii. Gotowe są mosty nad rzekami Szeligowiec i Jordan.

Na stacji Zawiercie powstał nowy peron nr 3, który będzie obsługiwał ruch w kierunku lotniska i Tarnowskich Gór. Wygląd jego wiaty nawiązuje do wiat na pozostałych peronach. Zostanie on połączony schodami i windą z istniejącym przejściem podziemnym. Zakończyły się prace torowe na łącznicy oraz na moście, którymi pociągi wyjadą na odnowiony odcinek LK182.

Nieeksploatowana dotąd, w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc obok Katowice Airport. Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na odbudowę połączenia PLK podpisały z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK jesienią 2020 r.

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii - od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono.

Ostatecznie PKP PLK skoncentrowały się na rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego - o długości ponad 1 km.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych - ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h - wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki. W miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz drogami wojewódzkimi przewidziano wiadukty. Przebudowywanych jest 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Modernizowanych lub budowanych jest osiem przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstaje nowa stacja Pyrzowice Lotnisko i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.

Linia ma służyć jako dojazd do lotniska - dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki mają długość 750 m, co umożliwia obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.

Według założeń PLK efektem inwestycji będzie dojazd z Zawiercia do lotniska w 23 minuty, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 minut. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd ma zajmować około godziny. Inwestycja jest dofinansowywana kwotą 503,1 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (unijny projekt dotyczący linii 182 oszacowano pierwotnie na 741,8 mln zł).

