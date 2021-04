PKP PLK: w czerwcu przejazd koleją między Warszawą a Radomiem bez komunikacji zastępczej

W czerwcu ruch kolejowy na odcinku Warszawa - Radom będzie się odbywał bez autobusowej komunikacji zastępczej – poinformował w czwartek Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. Dodał, że nadal trwają prace przy modernizacji linii kolejowej nr 8. Budowane są także nowe wiadukty w Radomiu.

"Wykonawca deklaruje, że w czerwcu pociągi z Warszawy do Radomia pojadą bez komunikacji zastępczej. Na odcinku między Radomiem a Dobieszynem będzie zapewniony przejazd jednym torem, a od Dobieszyna do Warszawy po dwóch torach" - przekazał Jakubowski.

Poinformował, że w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 w Radomiu budowane są wiadukty przy ulicach Kozienickiej, Gołębiowskiej i Energetyków.

W miejsce starego wiaduktu na ul. Kozienickiej powstanie nowa konstrukcja. "Przewidziano tam trzy pasy ruchu zamiast dotychczasowych dwóch. Z wiaduktu będzie zapewniony zjazd windą na nowy przystanek Radom Gołębiów" - powiedział. Dodał, że kompleksowo przebudowany zostanie także obszar kolejowy pod wiaduktem. Nowy peron ma być wyposażony w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie.

Na ul. Gołębiowskiej wybudowano już wiadukt dostosowany do kursowania pociągów z prędkością do 160 km na godzinę. "Wykonywane są kolejne prace, które przygotują obiekt do układania torów i montażu elementów wyposażenia linii kolejowej" - zapowiedział Jakubowski. Zgodnie z deklaracją wykonawcy roboty mają być zakończone w połowie roku.

Kończą się także prace na wiadukcie przy ulicy Energetyków. "Gotowa jest konstrukcja obiektu. Wykonawca układa izolację obiektu, która zapewni właściwe odprowadzenie wody po opadach. Rozpoczęły się prace przygotowujące do ułożenia nowych torów. Następnie wywieszana będzie sieć trakcyjna" - poinformował Jakubowski.

Podkreślił, że po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Skróci się czas podróży ze stolicy na południe Mazowsza. Dwa tory na całej trasie z Radomia do Warszawy zapewnią sprawne podróże.

