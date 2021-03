PKP PLK wspierają działania CPK ws. budowy tunelu w Łodzi

PKP Polskie Linie Kolejowe skierowały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tunelu średnicowego pod Łodzią w części dotyczącej budowy trasy kolei dużych prędkości na rzecz spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Pozwoli to spółce CPK przyspieszyć przygotowania i realizację inwestycji w Łodzi.

Pod koniec ub. roku CPK ogłosiła przetarg na zaprojektowanie tunelu dużych prędkości na terenie Łodzi będącego elementem trasy kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią i Wrocławiem. Linia ma zostać uruchomiona jednocześnie z Portem Solidarność.

Ma to być drugi tunel kolejowy pod centrum Łodzi. Obecnie na terenie miasta PKP PLK kontynuują Łodzi budowę tunelu średnicowego od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec wraz z nowymi przystankami Łódź Śródmieście, Łódź Polesie. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu na stacji Łódź Fabryczna, następnie tunel PKP PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe - do stacji Łódź Kaliska.

Tunel CPK będzie zaczynał się również na stacji Łódź Fabryczna i będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla kolei dużych prędkości. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się w okolicach przystanku Lublinek na linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w kierunku Sieradza, Poznania i Wrocławia.

"Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli CPK na znaczne przyspieszenie przygotowania i realizacji kluczowej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie budowy w tunelu odcinka nowej linii kolejowej nr 85 na terenie Łodzi. Nowa linia kolejowa będzie wyprowadzała ruch dalekobieżnych pociągów z Łodzi w kierunku Poznania i Wrocławia" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jak poinformowały służby prasowe PKP PLK, wspólne działania obu spółek są możliwe dzięki podpisaniu na początku marca tego roku porozumienia o współpracy w przygotowaniach i realizacji tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. "Celem współpracy jest zarówno wsparcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego poprzez wykorzystanie jej zasobów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz sprawne przeprowadzenie procesów inwestycyjnych obu spółek" - napisano w komunikacie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl