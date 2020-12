PKP PLK wybrały wykonawcę modernizacji odcinka Olsztyn Gutkowo-Dobre Miasto

PKP PLK wybrały wykonawcę prac modernizacyjnych na odcinku Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto, który za 147 mln zł netto poprawi warunki podróży na warmińskiej trasie kolejowej. Dzięki temu możliwe będą krótsze podróże oraz sprawny transport towarów koleją.

Jak podały w czwartek w komunikacie PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe wskazały najkorzystniejszą ofertę wykonawcy dla odcinka trasy - Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto, na linii łączącej stolicę województwa z północną Warmią i granicą państwa. Wybór oferty, o wartości ponad 147 mln zł (netto), to krok PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kierunku poprawy warunków podróży na warmińskiej trasie Olsztyn - Braniewo - wskazano.

W efekcie planowanej inwestycji, poprawi się standard obsługi podróżnych na stacji w Olsztynie Gutkowie i Dobrym Mieście oraz przystankach Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna. Perony będą wyższe, wyposażone w wiaty, ławki i nowe oświetlenie oraz oznakowanie. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

"Postępujemy zgodnie z zapowiedziami, utrzymujemy proces prowadzenia inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. Konsekwentnie chcemy linię z Olsztyna do Braniewa przygotować do lepszych i krótszych podróży pociągiem. Mieszkańcy zyskają lepsze warunki codziennych przejazdów do pracy i szkoły"- poinformował Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W efekcie inwestycji skróci się czas podróży pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem z ok 50 min do ok. 40 min. Na odcinku Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 100 km/h. Zlikwidowane będą ograniczenia prędkości - obecnie wynoszące nawet do 30 km/h. Poprawią się również warunki do przewozu ładunków - składy towarowe pojadą 70 km/h. Pociągi będą mogły być dłuższe i cięższe, dzięki czemu przewiozą więcej ładunku.

Planowana jest kompleksowa wymiana torów na odcinku ponad 20 km i rozjazdów. Po budowie lokalnego centrum sterowania w Gutkowie oraz montażu nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Olsztynie Gutkowie i Dobrym Mieście zwiększy się poziom bezpieczeństwa i usprawni przejazd pociągów. Podobne efekty będą również po przebudowie 9 przejazdów kolejowo-drogowych. Rewitalizacja obejmie 55 obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty, przepusty i wiadukty kolejowe.

Realizacja projektu, która planowana jest na lata 2021-2022, przewidziana jest w formule "Projektuj i Buduj". Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obecnie zaawansowane roboty są na odcinku Olsztyn Główny - Olsztyn Gutkowo, gdzie wymieniono tory i budowane są nowe przystanki w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego. Prace prowadzone są także na odcinku Dobre Miasto - Orneta. Za ok. 60 mln zł ze środków własnych, PLK układają nowe tory i remontują 38 obiektów inżynieryjnych - przepusty, wiadukty i mosty. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów po przebudowie peronu w miejscowości Bzowiec.