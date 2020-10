PKP PLK: wybrano wykonawcę koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały najkorzystniejszą ofertę opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA), która ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie koncepcji, która określi warunki realizacji studium wykonalności Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., na kwotę 650 tys. zł netto. - poinformował w środę w komunikacie prasowym rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Połowę tej kwoty zobowiązało się pokryć Województwo Lubelskie, pozostałą część sfinansują PKP PLK.

"Zmierzamy do powstania LKA. Wybraliśmy już wykonawcę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w listopadzie. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca będzie miał 495 dni na opracowanie koncepcji.

Koncepcja ta ma wskazać kierunki rozbudowy linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na obszarze aglomeracji lubelskiej. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika, co ułatwi mieszkańcom województwa codzienne podróże do szkoły i pracy.

W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja odcinka Lublin - Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Planowana jest również budowa nowych przystanków kolejowych i modernizacja już istniejących, dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obok przystanków mają powstać węzły przesiadkowe, dzięki którym możliwa będzie integracja kolei z innymi z innymi środkami transportu.

Powstanie koncepcji programowo-przestrzennej LKA umożliwi następnie opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.

"Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają lepszą komunikację dzięki nowoczesnej infrastrukturze kolejowej. Transport kolejowy jako bezpieczny i najbardziej ekologiczny środek podróżowania jest na Lubelszczyźnie bardzo potrzebny i oczekiwany. W całym kraju konsekwentnie rozwijamy i budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną" - powiedział cytowany w komunikacie minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Porozumienie dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA) podpisali w czerwcu marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel. Jak wtedy informowano, opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021 a realizację robót budowalnych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.