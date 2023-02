PKP PLK: wymiana toru na trasie Kutno-Płock zapewni płynniejsze przejazdy składów do rafinerii PKN Orlen

Do końca lutego potrwa wymiana toru na stacji kolejowej w miejscowości Sierakówek na trasie z Kutna (Łódzkie) do Płocka (Mazowieckie). Dzięki inwestycji, jak zapewniają PKP Polskie Linie Kolejowe, płynniejsze będą przejazdy pociągów, w tym składów towarowych do płockiej rafinerii PKN Orlen.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała w piątek, że na stacji w Sierakówku, na linii Płock - Kutno, remontowany jest niemal kilometrowy odcinek toru - wymieniane są wyeksploatowane szyny i podkłady, co zapewni "poprawę bezpieczeństwa i utrzymanie sprawnych przejazdów pasażerskich i towarowych".

"Płynniejsze będą przejazdy składów towarowych do płockiej rafinerii PKN Orlen" - podkreślono w komunikacie.

Według PKP Polskie Linie Kolejowe, prace w Sierakówku planowane są do końca lutego, przy czym materiał wykonawca pozyskał z remontowanej linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa - Sochaczew. "Prace prowadzone w torze na stacji w Sierakówku nie mają wpływu na ruch pociągów pasażerskich" - zapewniła jednocześnie spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe przypomniały, że w latach 2017-2020 przeznaczyły blisko 60 mln zł na prace na odcinku trasy Kutno - Płock. "W efekcie wymiany szyn i podkładów prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 100 km/h, co skróciło czas podróży pomiędzy miastami o około 10 minut" - podkreślono w informacji. Według spółki, "sprawniejsze są także przejazdy składów towarowych z wagonami - cysternami do rafinerii PKN Orlen w Płocku".

Jak zaznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe, jednocześnie na trasie Kutno - Płock łącznie zmodernizowano dotychczas 21 obiektów inżynieryjnych, w tym 750-metrowy most kolejowy w Płocku, most w Gostyninie i wiadukt w Łącku. Spółka oceniła też, iż "dzięki wymianie nawierzchni na 24 przejazdach kolejowo - drogowych wzrosło bezpieczeństwo na styku dróg i torów".

