PKP PLK: za dwa lata pojedziemy pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie projektu i remont trasy Wieliszew – Zegrze. Prace o wartości 34,1 mln zł mają się zakończyć w 2022 roku. Po otwarciu linii będzie można dojechać pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński - poinformowały w środowym komunikacie PKP PLK.

Oznacza to, że po 25 latach powrócą połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza.

"Po latach przywracamy połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza, ograniczamy w kolejnym regionie wykluczenie komunikacyjne. (...) To kolejna trasa, która zwiększy możliwości podróży w aglomeracji warszawskiej. Podobne inwestycje są w innych województwach, m.in. w małopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, dolnośląskim" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prace na odcinku Wieliszew - Zegrze obejmą wymianę torów, budowę sieci trakcyjnej i rozjazdów. Zamontowany będzie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Przebudowany będzie przejazd kolejowo-drogowy na ul. Modlińskiej. Po zrealizowaniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 80 km/h.

Na trasie zbudowany zostanie dodatkowy przystanek o nazwie Wieliszew Centrum w rejonie skrzyżowania linii z ul. Modlińską (droga wojewódzka 631).

Ponadto stacja w miejscowości Zegrze Południowe będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch peronów, które będą wyposażone w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Zamontowane zostaną tablice informacyjne i wprowadzone będzie czytelne oznakowanie. Przewidziano też udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

"Podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe umowa na wykonanie prac i wykorzystanie nieczynnej linii Wieliszew - Zegrze to nowe połączenia do Zegrza. Realizujemy projekty, które zapewniają mieszkańcom lepsze i sprawniejsze podróże, a tym samym ułatwiają codzienne dojazdy do szkół i do pracy oraz możliwość rekreacyjnych wyjazdów poza aglomerację" - podkreślił cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Projekt "Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze" jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Realizacja zadania odbywa się w systemie "projektuj i buduj".