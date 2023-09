PKP PLK zakończyły modernizację nastawni stacji Kraków Główny

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły modernizację budynku nastawni stacji Kraków Główny. Obiekt wyposażono w cyfrowe urządzenia do sterowania ruchem pociągów. Inwestycję zrealizowano w ramach przebudowy trasy średnicowej biegnącej przez centrum miasta.

Jak poinformowały PKP PLK w poniedziałkowym komunikacie, w zmodernizowanej nastawni Kraków Główny pracują już dyżurni ruchu. Charakterystyczny budynek, znajdujący się przy torach, na północ od peronów, przeszedł gruntowną modernizację. Pochodzące z lat osiemdziesiątych XX wieku urządzenia przekaźnikowe zastąpiły komputerowe systemy zarządzania ruchem, pracujące zgodnie z najnowszymi kolejowymi standardami.

Dzięki miniaturyzacji znacząco zmniejszyła się powierzchnia do tej pory zajmowana przez systemy bezpieczeństwa. W wygospodarowanej przestrzeni przygotowano nowoczesne pomieszczenia biurowe, co poprawiło warunki pracy kolejarzy na stacji.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk cytowany w komunikacie zwrócił uwagę, że inwestycje zrealizowane na stacji Kraków Główny i prowadzącej przez nią linii średnicowej to efekt przebudowy polskiej kolei. "Budujemy nowoczesną polską kolej. Widać to m.in. w Krakowie, gdzie podróżni mogą już korzystać z efektów wielomilionowych inwestycji w rozwój tego środka transportu: to nowa infrastruktura i modernizowane zaplecze" - wskazał Adamczyk.

Jak zaznaczył prezes PLK Ireneusz Merchel, nowe systemy sterowania ruchem zainstalowane na najważniejszej krakowskiej stacji oznaczają większe bezpieczeństwo i niezawodność działania.

Według zarządcy infrastruktury kolejowej modernizacja nastawni i instalacja nowych systemów sterowania ruchem pociągów to część największej unijnej inwestycji kolejowej, realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w stolicy Małopolski, o wartości przekraczającej 1,2 mld zł.

W ramach projektu powstały dodatkowe tory na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów oraz nowy przystanek w centrum miasta - Kraków Grzegórzki. Tory biegną przez estakadę, która zastąpiła nasyp kolejowy przedzielający wcześniej centrum miasta oraz nowe mosty na Wiśle.