PKP PLK zakończyły prace na linii Bytom – Gliwice

Prace na linii kolejowej łączącej Bytom z Gliwicami zakończyła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Na trasie tej obecnie kursują pociągi towarowe, a w grudniu br. powinny też na nią wrócić składy pasażerskie.

Chodzi o realizowany przez PKP PLK projekt "Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka".

Cały projekt przewidziano pod kątem fragmentów połączeń ważnych dla ruchu towarowego w woj. śląskim, przede wszystkim: z Bytomia do Gliwic oraz między posterunkiem Dorota na pograniczu Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa przez Sosnowiec Jęzor i Mysłowice do Mysłowic Brzezinki na linii wiodącej w kierunku Oświęcimia.

Wartą ponad 315 mln zł brutto umowę na rewitalizację (w trybie "projektuj i buduj") odcinków Bytom - Zabrze Biskupice - Maciejów oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka PLK podpisały z firmą PORR w styczniu 2019 r.

Zasadnicze prace na szlaku Bytom - Zabrze Biskupice - Maciejów objęły łącznie ok. 11,9 km linii kolejowych, a prace na odcinku Dorota - Mysłowice Brzezinka - ok. 15,5 km. W połowie ub. roku zarządca kolejowej infrastruktury informował o rozpoczęciu - po okresie projektowania - robót w terenie na odcinku Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice.

W czwartek spółka PKP PLK podała w komunikacie, że prace torowe na linii łączącej Bytom z Gliwicami zakończyły się. Pociągi towarowe będą mogły od grudnia (po zakończeniu m.in. certyfikacji) jeździć linią z prędkością do 100 km/h - trzykrotnie szybciej niż przed modernizacją. Zarazem pociągi mają jeździć ciszej dzięki zastosowaniu szyn bezstykowych oraz zabudowie ekranów akustycznych.

Prace na odcinku Bytom - Maciejów Płn. objęły wymianę ok. 18 km torów, 30 km sieci trakcyjnej i 21 rozjazdów. Odnowiono też trzy nastawnie - jedną w Maciejowie Północnym i dwie w Zabrzu Biskupicach, a także wiadukt kolejowy na szlaku Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice.

Linia Gliwice - Bytom jest ważna w ruchu towarowym, jednak już w maju br. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapowiedziała, że w nowym kolejowym rozkładzie jazdy (wchodzącym w życie w połowie grudnia) zapłaci m.in. za uruchomienie 15 par takich połączeń na trasie Gliwice - Bytom, gdzie pociągi pasażerskie nie kursują od 2013 r.

Zakładana jest częstotliwość co 1h w godzinach szczytu i co 2h poza szczytem, a połączenia mają zostać dopasowane m.in. do funkcjonowania gliwickich zakładów pracy. Metropolia wskazuje, że dzięki pracom na sieci zarządcy kolejowej infrastruktury, PKP Polskich Linii Kolejowych, czas jazdy między centrum Gliwic a centrum Bytomia wyniesie 20 minut.

Z czwartkowej informacji PLK wynika, że część prac wykonano już także na odcinku od posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu do Mysłowic Brzezinki: wymieniono ok. 7 km torów i sieci trakcyjnej na linii Dorota - Sosnowiec Jęzor. Roboty przeniosły się na odcinek od Sosnowca Jęzora do Mysłowic Brzezinki. W IV kw. br planowane jest rozpoczęcie przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn.

Wszystkie roboty zostały zamówione w przetargu PKP PLK obejmującym też połączenie Chorzów Stary - Mysłowice. Tamta część ze względu na zbyt drogie oferty została jednak unieważniona i ostatecznie z tego zakresu realizowana jest przebudowa stacji Katowice Szopienice Płn. wraz z krótkimi odcinkami w rejonie posterunków Szabelnia i Stawiska (w osobnym zamówieniu od września 2020 r., za 119 mln zł brutto - do 2023 r.).

Ogółem wartość inwestycji dot. linii Gliwice - Bytom i Dorota - Mysłowice Brzezinka oraz stacji Katowice Szopienice Płn. wynosi ponad 350 mln zł; dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

