PKP PLK zamawiają koncepcję rozbudowy linii Katowice - Gliwice

Przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla rozbudowy połączenia Katowice – Gliwice na głównej magistrali kolejowej E 30 ogłosił zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK. Analizowana ma być m.in. budowa nowych torów aglomeracyjnych i nowych przystanków.

Główną częścią zamawianych opracowań ma być studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji. Zamówienie ma w połowie sfinansować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), przygotowująca we współpracy z PLK w regionie Kolej Metropolitalną.

Liczące ok. 30 km połączenie Katowice - Gliwice to główny kręgosłup komunikacyjny miast Górnego Śląskiego oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich. W przyszłości ma być też jedną z dwóch kluczowych tras Kolei Metropolitalnej (obok trasy Dąbrowa Górnicza - Tychy), której rozwój uniemożliwia dotąd wyczerpująca się przepustowość linii kolejowych.

Jak podano w piątkowej informacji PLK, założeniem inwestycji planowanej na linii Katowice-Gliwice jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyniłoby się do zwiększenia przepustowości. To z kolei pozwoliłoby na uruchomienie większej liczby połączeń pasażerskich, a także przewóz większej ilości towarów.

PLK od 2013 r. do 2016 r. stopniowo remontowały połączenie kolejowe z Gliwic do Katowic. W grudniu 2014 r. skończyły się prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym, w 2015 r. wyremontowano odcinek Katowice - Chorzów Batory, a w 2016 r. tory stacji Gliwice. Inwestycje pozwoliły na przyspieszenie pociągów i skrócenie przejazdu z ok. 30-35 min. do 20-26 minut.

Przedmiotem obecnych analiz ma być dalsze skrócenie czasu jazdy pociągów. Wśród założeń będzie zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wykonawcy studium przeanalizują również usprawnienie przewozu towarów - pod kątem cięższych i dłuższych (do 750 m) pociągów towarowych, m.in. w relacjach międzynarodowych.

Opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia na linii Katowice - Gliwice, co pozwoli uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych. Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji.

"Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023. Planowana jest realizacja zadania we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane mogłyby być realizowane w nowej perspektywie finansowej" - zaznaczyła Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK.

W informacji GZM zaakcentowano kluczową rolę budowy osobnych torów, umożliwiających zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych. "Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma ogromne znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej" - powiedział cytowany członek zarządu Metropolii ds. transportu publicznego Grzegorz Kwitek

"Dzięki jego powstaniu możliwe będzie wprowadzeniu standardu, do którego dążymy, aby pociągi wewnątrz metropolii kursowały co kilkanaście minut" - dodał Kwitek uściślając, że inne prace studialne, które dotyczą m.in. przystanków planowanych w ramach programu Kolej Plus na tej trasie, będą już uwzględniały ich budowę przy linii cztero- a nie dwutorowej.

Na początku lutego br. PLK zamówiły podobną dokumentację przedprojektową dla odcinka Katowice - Sosnowiec Jęzor na linii E 30 z Katowic do Krakowa. Połączenie to jest obecnie na końcowym etapie modernizacji, jednak obejmuje ona tylko odcinek przebiegający poza Górnym Śląskiem: od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Warta 7,7 mln zł netto dokumentacja ma powstać do IV kw. 2023 r.

Wcześniej, w 2019 r. i 2020 r. PLK zamawiały takie opracowania m.in. dla odcinków linii kolejowych Bytom - Opole, Katowice Ligota - Tychy (również istotnego dla Kolei Metropolitalnej) oraz Czechowice-Dziedzice - Zwardoń.

Na drugą połowę br. spółka zapowiada ogłoszenie przetargów zakładających m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota. Dokumentacja tych inwestycji jest już gotowa.

