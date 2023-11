PKP PLK zamówiły przebudowę stacji Gliwice Łabędy za ponad 0,5 mld zł

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, podpisał w czwartek z firmą Trakcja wartą ponad 500 mln zł umowę na przebudowę stacji Gliwice Łabędy i tamtejszego węzła kolejowego. Przy okazji powstanie nowy przystanek kolejowy.

W efekcie zamówienia w ciągu 50 miesięcy przebudowana ma zostać stacja Gliwice Łabędy oraz odtworzone połączenie z nią zmodernizowanej w poprzednich latach stacji towarowej Gliwice Port.

Zmieniony zostanie układ torów i peronów na stacji w Łabędach. Powstanie nowy przystanek w rejonie gliwickiej estakady Heweliusza (w przybliżeniu w połowie odległości między stacjami Gliwice i Gliwice Łabędy), o nazwie Gliwice Kopernik.

Zgodnie z platformą przetargową PLK w ogłoszonym na początku stycznia br. postępowaniu oferty otwarto na początku kwietnia br. Wpłynęło 10 ofert. Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, przy budżecie 623,2 mln zł brutto, w połowie sierpnia wybrano wartą 434,5 mln zł netto (534,4 mln zł brutto) ofertę spółki Trakcja. Jedynym kryterium była cena.

W czwartek przedstawiciele władz PLK i firmy Trakcja podpisali w Warszawie umowę na prace budowlane (jedynie niewielki zakres zamówienia wymaga zaprojektowania). Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zwrócił uwagę na wagę inwestycji na kolejowym ciągu E30, który - jak zaznaczył - "łączy nas z Europą i w Europie".

"Przebudujemy stację, dostosujemy ją do najwyższych standardów (...), ułatwimy przewozy kolejowe w tym rejonie. (...) Powstanie w ramach tego projektu nowy przystanek Gliwice Kopernik (...), co z pewnością przybliży kolej mieszkańcom Gliwic i Śląska. (...) To inwestycja, choć realizowana za środki krajowe, ale w pewnym ustaleniu z samorządowcami" - podkreślił Bittel.

Prezes PLK Ireneusz Merchel zaznaczył, że zarządca kolejowej infrastruktury w tym roku podpisał już umowy z wykonawcami na ponad 8 mld zł, natomiast roboty za kolejnych kilkanaście miliardów są końcowych etapach procedur przetargowych.

"Stacja Gliwice Łabędy - już wielokrotnie planowana do inwestycji - w końcu staje się faktem. To stacja jakże ważna: ponad 40 km toru do przebudowy - rzeczywiście we współpracy z miastem, które przebudowywać będzie w dwóch miejscach układ drogowy: przy samej stacji i później, przy nowobudowanym przystanku. Wszystkie tory będą przystosowane do przyjmowania długich pociągów o maksymalnych obciążeniach" - wymieniał Merchel, wyrażając przekonanie, że wykonawca, należący do grupy PLK, zrealizuje prace w terminie przypadającym - 9 stycznia 2028 r.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji Gliwice Łabędy oraz szlaków stycznych, tj. Gliwice Łabędy - Taciszów, Gliwice Łabędy - Pyskowice, Gliwice Łabędy - Szobiszowice (linii kolejowych nr 135, 137, 167 i 168).

Gliwice Łabędy to stacja węzłowa, na której łączą się dwutorowe szlaki z Pyskowic (LK135), z Taciszowa (LK137) i dwa dwutorowe szlaki od strony Gliwic (LK137 i LK168). Przewidziano też budowę nowego toru łączącego stację Gliwice Łabędy ze stacją Gliwice Port (LK167).

PLK zamówiły zaprojektowanie tej inwestycji w 2019 r. W tym samym roku gliwicki samorząd zamówił projekt budowy w Łabędach nowego ronda i przebudowy pobliskiego układu komunikacyjnego pod kątem dojazdu do stacji Łabędy

Według wcześniejszych informacji ze względu na zmianę układu torowego stacji Gliwice Łabędy oraz przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Staromiejską, nad którym znajduje się peron nr 1 stacji, zaplanowano rozbiórkę tego peronu i budowę nowego, ok. 150 m dalej, w kierunku stacji Taciszów.

Zgodnie z uzgodnionymi przez PLK i miasto planami, wiadukt kolejowy w rejonie Kanału Gliwickiego w ciągu ul. Staromiejskiej zostanie przebudowany, a kolejny pobliski wiadukt w ciągu ul. Głównej - wyburzony. Zlikwidowany zostanie też przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wolności.

W zamian zaplanowano budowę pod nowym dwuprzęsłowym wiaduktem kolejowym ronda turbinowego, do którego zostanie dostosowany przylegający układ ulic Strzelców Bytomskich, Głównej i Przyszowskiej. Przewidziano nowe zatoki autobusowe, przystanki, chodniki, drogi rowerowe i dojścia do peronów oraz oświetlenie i zagospodarowanie zieleni.

Gliwicki samorząd akcentuje, że od lat zabiegał o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie publicznym. Pierwotnie miasto planowało uruchomienie Miejskiego Autobusu Szynowego, wykorzystującego infrastrukturę kolejową. Jednym z elementów tej koncepcji było wybudowanie nowego przystanku kolejowego w rejonie dzielnicy Kopernika.

Teraz, w efekcie uzgodnień miasta i PLK, kolejowa spółka zbuduje przystanek kolejowy w rejonie estakady Heweliusza pod nazwą Gliwice Kopernik. Miasto zrealizuje tam tzw. infrastrukturę towarzyszącą, m.in. parkingi.