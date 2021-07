PKP PLK zbudują przystanek Koniecpol Centrum

Nowy przystanek kolejowy Koniecpol Centrum zbuduje na linii kolejowej Kielce – Fosowskie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. To element rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. W Koniecpolu zatrzymują się m.in. pociągi jeżdżące z Kielc do Częstochowy.

Jak podały w poniedziałkowej informacji PLK, ogłoszony został już przetarg na budowę przystanku zlokalizowanego w centrum Koniecpola. Postępowanie o szacunkowej wartości 1,5 mln zł zakłada budowę do III kw. 2022 r. dwukrawędziowego peronu z wiatą i oświetleniem pomiędzy położoną na uboczu miasta stacją Koniecpol, a przystankiem Koniecpol Magdasz.

"Ogłoszenie przetargu na budowę przystanku Koniecpol Centrum to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu" - powiedział cytowany w informacji PLK wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wskazał, że to część rządowego "programu przystankowego", w którym rząd przeznaczył do 2025 r. na budowę i modernizację przystanków ok. 1 mld zł.

"W całej Polsce, dzięki realizacji rządowego programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej" - dodał prezes PLK Ireneusz Merchel.

Uchwałę ws. ustanowienia "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" Rada Ministrów przyjęła 19 maja br. Program o wartości 1 mld zł ma przyczynić się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwić pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

W programie uwzględniono łącznie 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, na liście rezerwowej - 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

PKP PLK w ramach programu prowadzą działania już w trzech miejscowościach - w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. W tym roku państwowy zarządca kolejowej infrastruktury planuje rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

W woj. śląskim projekt przystankowy obejmuje 17 przystanków na liście podstawowej: poza Koniecpolem Centrum to m.in. Rybnik Paruszowiec, Rybnik Niewiadom czy Rybnik Niedobczyce. Na liście rezerwowej ujęto w regionie 35 przystanków, m.in. Racibórz Ostróg, Gliwice Sośnica, Mysłowice Kosztowy, Mikołów Fabryczna, Knurów Szpital, Zabrze Maciejów czy Bytom Szombierki.

