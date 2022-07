PKP: prezesi kolei europejskich zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy

Prezesi kolei europejskich zadeklarowali we wspólnym oświadczeniu gotowość do udzielenia Kolejom Ukraińskim wsparcia po wojnie - poinformowały w poniedziałek Polskie Koleje Państwowe. Szefowie kolei zaapelowali też do KE o ustanowienie funduszu „Odbuduj Ukrainę".

Jak napisano w komunikacie, w dniach 8-9 lipca w Wiedniu, z inicjatywy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), został zorganizowany coroczny Szczyt prezesów kolei europejskich (CEO Summit 2022). W wydarzeniu udział wzięło około 30 szefów kolei europejskich, w tym prezes zarządu PKP Krzysztof Mamiński oraz członek zarządu spółki Andrzej Olszewski.

Wskazano, że głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzeń i konferencji były wojna w Ukrainie i cyfryzacja. Zaznaczono, że we wspólnym oświadczeniu prezesi kolei zadeklarowali solidarność z Kolejami Ukraińskimi i gotowość do udzielenia im wsparcia po wojnie. Deklarację solidarności z Ukrainą i wsparcia Kolei Ukraińskich przedstawili: dyrektor generalny Austriackich Kolei Związkowych (ÖBB)i prezes CER Andreas Matthä, prezes PKP a także przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i wiceprezes CER Krzysztof Mamiński oraz dyrektor generalny Kolei Niemieckich (DB) i wiceprezes CER Richard Lutz. Ukrainę reprezentował Wasyl Chymynec - ambasador Ukrainy w Austrii.

We wspólnym oświadczeniu podkreślono solidarność kolei w Europie odnosząc się do wspólnych wartości europejskich. Ponadto - jak zaznaczono w komunikacie - prezesi kolei wyraźnie wskazali, że ukraińska infrastruktura kolejowa jest podstawą korytarza humanitarnego dla przesiedleńców i dostaw żywność czy leków.

"Nasi koledzy z Kolei Ukraińskich każdego dnia pracują w niewyobrażalnych warunkach i ryzykują życiem. Potrzebują naszego wsparcia, aby utrzymać ruch pociągów. Stąd logicznym i słusznym jest, abyśmy jako koleje europejskie wysłali widoczny sygnał i zobowiązali się, niezależnie od granic państwowych i szerokości torów, do udzielenia im pomocy" - powiedział, cytowany w informacji, dyrektor generalny ÖBB i prezes CER Andreas Matthä.

Prezes PKP podkreślił, że kolej polska jako pierwsza w Europie odczuła skutki sytuacji w Ukrainie. "Już w pierwszych dniach po ataku ze strony Rosji z naszych pociągów, w tym wielu dodatkowych, zaczęli korzystać Ukraińcy uciekający przed wojną. Przez długi czas umożliwialiśmy uchodźcom bezpłatne podróżowanie po kraju i do państw sąsiedzkich, a na naszych dworcach, zwłaszcza przy granicy oraz w największych miastach, utworzono punkty recepcyjne, które były pierwszymi przystankami w drodze do bezpiecznego świata" - powiedział Mamiński.

Dodał, że obecnie przewoźników czekają nowe wyzwania - związane z pomocą w transporcie towarów z Ukrainy i odbudową Ukrainy po wojnie. Przypomniał, że koleje europejskie już wcześniej aktywnie zaangażowały się w przewozy przesiedleńców i zaopatrzenia dla nich, a kilka wspólnych inicjatyw zostało z powodzeniem wdrożonych w celu dostarczenia ładunków z pomocą humanitarną.

W informacji wskazano, że koleje stoją dziś przed szczególnym wyzwaniem, również w zakresie transportu towarów, a zwłaszcza przewozów surowców i zboża. "To obszar, w którym również konieczna jest dalsza, bliska współpraca ze wszystkimi kolejami europejskimi" - napisano. Podkreślono, że szefowie kolei europejskich są zgodni, że muszą współpracować, aby po wojnie odbudować kolej w Ukrainie i jej infrastrukturę, m.in. dostarczając potrzebne materiały oraz wiedzę techniczną.

"Kolejarze wykonują obecnie bardzo imponującą pracę, dzięki której transport w kraju nadal funkcjonuje. Pomimo wielokrotnych ataków na linie i stacje kolejowe ruch pociągów nadal się odbywa. To właśnie sprawnie działająca sieć kolejowa będzie kluczem do rozwoju kraju. Ukraina potrzebuje odpowiednich środków finansowych, a wraz z procesem przyjmowania jej do UE - integracji z transeuropejską siecią transportową" - podkreślił dyrektor generalny DB i wiceprezes CER.

Koleje europejskie zjednoczyły się w apelu do Unii Europejskiej o ustanowienie funduszu "Odbuduj Ukrainę". Podkreślono, że specjalne środki dla kolei i infrastruktury kolejowej w Ukrainie powinny być udostępniane szybko i bez zbędnej biurokracji.

W komunikacie dodano, że wdzięczność za zaangażowanie kolei europejskich w pomoc wyraził ambasador Ukrainy w Austrii Wasyl Chymynec. "Jako infrastruktura krytyczna, sieć kolejowa stanowi +kręgosłup+ Ukrainy. Kolej służy do przewozu pasażerów i towarów, co jest dziś tak ważne dla naszego kraju. Jestem więc bardzo wdzięczny, że Koleje Ukraińskie od początku tej straszliwej wojny otrzymały od innych kolei europejskich kompleksowe wsparcie i że jest dalsze wspólne zobowiązanie do tego ze strony CER" - powiedział.

