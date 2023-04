PKP SA: budowa Dworca Głównego w Olsztynie przedłuży się do 2024 roku

Z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac przedłuży się budowa Dworca Głównego PKP w Olsztynie - poinformował PAP Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP SA. Nowy planowany termin otwarcia dworca to początek 2024 roku.

Jak poinformowały służby prasowe PKP SA, wykonawca przebudowy dworca zakończył prace związane z rozbiórką dotychczasowego dworca Olsztyn Główny. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej, a także ścian i słupów przyszłego dworca na poziomie -1. Z biegiem czasu prace konstrukcyjne będą postępowały, podobnie jak roboty instalacyjne.

PKP SA podały, że inwestycja polegająca na budowie nowego dworca nie zakończy się w II połowie 2023 roku; jej czas realizacji zmienił się, co zostało potwierdzone zawarciem stosownych aneksów do umowy z wykonawcą. Nowy planowany termin otwarcia nowego obiektu dla podróżnych to początek 2024 roku.

"Przyczyną aktualizacji harmonogramu inwestycji były konieczność wykonania prac dodatkowych, polegających m.in. na usunięciu odkrytych podczas rozbiórki Olsztyna Głównego elementów wykonanych z azbestu (były one wbudowane m.in. w elewację budynku), a także konieczność koordynacji prac, polegających na rozbiórce części dworca, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu w obrębie stacji Olsztyn Główny" - wskazał Sarna. Dodał, że nie bez znaczenia dla realizacji kontraktu były również perturbacje na rynku budowlanym związane z wybuchem wojny w Ukrainie.

Nowy Dworzec Kolejowy Olsztyn Główny to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w stolicy Warmii i Mazur. Obiekt powstanie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Będzie to czwarty w kolejności Dworzec Główny w Olsztynie. Pierwszy wybudowano w 1872 roku, drugi po 1945 roku, na skutek odbudowy pierwszego, natomiast trzeci - w latach 1969-1971.

Jak podało biuro prasowe PKP SA, budowa nowego obiektu ma na celu wyeksponowanie nowoczesnego w formie i bryle budynku dworca oraz stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni wejściowej przed nim, w formie placu miejskiego z dobrym połączeniem z innymi środkami transportu. Ważnym aspektem inwestycji jest budowa nowego tunelu pod dworcem i peronami, który pozwoli połączyć dwie części miasta, dotychczas rozdzielone torami.

Nowy Dworzec Olsztyn Główny zostanie wzniesiony na planie trapezu; na elewacji frontowej znajdą się wielkoformatowy zegar, a tuż pod nim - zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków - pochodzący z dotychczasowego dworca neon "Dworzec Kolejowy". Od strony peronów na elewacji zostanie umieszczony napis z logotypem PKP i nazwą dworca. Długość elewacji od strony peronów wyniesie ok. 73 m, natomiast szerokość pod dachem - blisko 29 m. W najwyższym punkcie dachu budynek będzie miał około 12 m wysokości. Od strony torów zaprojektowano połączenie bryły z wiatą peronu 1., która nawiąże stylem do dworca. Modernistyczna bryła zostanie przykryta wystającym poza jej obrys dachem.

Budowa nowego dworca Olsztyn Główny to jedna z największych inwestycji PKP SA w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to 70,97 mln zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest Torpol SA, natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF Sp. z o.o. z Warszawy.

