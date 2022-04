PKP SA podpisały umowę na przebudowę dworca kolejowego w Sochaczewie

PKP SA podpisały umowę z wykonawcą przebudowy neorenesansowego dworca w Sochaczewie. Prace budowlane mają potrwać do wiosny 2023 roku, a ich koszt to 9 mln zł brutto - poinformowały PKP w piątkowym komunikacie.

Spółka przypomina, że budynek dworca w Sochaczewie to kolejna inwestycja w województwie mazowieckim realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Dzięki niej historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z projektem przebudowy renowację przejdzie ceglana elewacja zabytku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi.

"Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Sochaczewie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. (...) Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak informuje PKP SA, dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille'a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl