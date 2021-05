PKP SA realizuje prace na dworcach kolejowych o wartości około 800 mln zł

PKP SA, realizując Program Inwestycji Dworcowych, prowadzi prace budowlane o wartości około 800 mln zł - poinformował w środę wiceprezes PKP SA Rafał Zgorzelski podczas panelu "Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa", który odbył się w ramach Kongresu 590.

Wartość Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 - 2023, w ramach którego przebudowanych lub zbudowanych zostanie w sumie prawie 200 dworców, to ponad 1,7 mld zł netto. Większość, bo około 75 proc. inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

"Łączna wartość zakończonych inwestycji to przeszło 300 mln zł netto. Wartość inwestycji, które są obecnie realizowane na etapie robót budowlanych szacuje się łącznie na około 800 mln zł netto. Natomiast inwestycje w trakcie projektowania to 470 mln zł netto - powiedział Zgorzelski.

Dodał, że na około 190 mln zł netto szacowana jest wartość inwestycji dworcowych, które są w trakcie przygotowywania.

Wiceprezes poinformował, że do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zostało zmodernizowanych i udostępnionych podróżnym 31 dworców kolejowych. Dodał on, że jeszcze do końca bieżącego roku spółka planuje otworzyć 37 dworców.

Podsumowując, Zgorzelski poinformował, że obecnie poza zrealizowanymi dworcami około 50 proc. dworców z programu jest na etapie robót budowlanych, 37 proc. na etapie projektowania, a 13 proc. w fazie przygotowani do realizacji.

