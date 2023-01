PKP SA szukają firmy do wyceny swojego majątku

PKP SA chcą w przetargu wybrać firmę mającą wycenić majątek spółki, który zostanie aportem przekazany zarządcy kolejowej infrastruktury - PKP Polskim Liniom Kolejowym - poinformowały PKP SA we wtorkowym komunikacie.

Chodzi o przekazanie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia ruchu pociągów i zarządzania liniami kolejowymi, czyli głównie tereny, na których ułożone są linie i stacje kolejowe oraz ponad 18 tys. środków trwałych stanowiących elementy linii kolejowych oraz takie składniki majątku, jak: tory, rozjazdy, mosty, budynki nastawni i innych posterunków, perony, kładki dla pieszych i przejścia podziemne oraz urządzenia towarzyszące jak sieci przesyłowe, elementy oświetlenia czy drogi technologiczne.

"Zakończenie inwentaryzacji majątku stanowiącego infrastrukturę kolejową i gotowość Polskich Kolei Państwowych S.A. do jego przekazania to wypełnienie jednego z podstawowych założeń ustawy o PKP z 2000 roku, której wdrożenie było jedną z największych reform w historii polskiego kolejnictwa. Bez krzty przesady można powiedzieć, że uporządkowanie spraw związanych z zarządzaniem kolejowymi gruntami i innymi nieruchomościami jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych przez PKP S.A. po 2000 roku i jedną z pierwszych najważniejszych decyzji powołanego w 2017 roku Zarządu PKP S.A." - powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes PKP SA i Grupy PKP Krzysztof Mamiński.

Dodał, że wnoszenie wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy spółki prawa handlowego jest operacją ekwiwalentną, co oznacza, że akcjonariusz w zamian za aport otrzymuje odpowiednią do wartości aportu wartość akcji w spółce. "W tym przypadku udział PKP S.A. w kapitale zakładowym PKP PLK S.A. ulegnie zwiększeniu, co jest ważne m.in. z punktu widzenia rozwoju holdingu Grupy PKP. To właśnie w formie struktur holdingowych, skupiających przewoźników, zarządców infrastruktury i inne podmioty, funkcjonują najsilniejsze koleje europejskie: w Niemczech, Austrii, we Francji czy we Włoszech" - mówił Mamiński.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl