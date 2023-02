PKP SA zakończyły inwestycje dworcowe o wartości ponad 772,6 mln zł

Polskie Koleje Państwowe SA, w ramach realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, zakończyły już projekty o łącznej wartości ponad 772,6 mln zł brutto - przekazało PAP biuro prasowe PKP SA.

"Obecnie łączna szacowana wartość Programu Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016-2023 to około 3,3 mld złotych brutto, z czego wartość zakończonych inwestycji to ponad 772,6 mln złotych brutto" - podano w przekazanej PAP informacji.

Dodano, że w ramach tego programu zakończono 71 inwestycji. Pod tym względem rekordowy okazał się rok ubiegły, kiedy to PKP SA zakończyły 26 inwestycji dworcowych. Wcześniej rekordowy był 2021 rok - wtedy zakończono 21 inwestycji.

Jak przekazało biuro prasowe, do końca bieżącego roku PKP SA planuje, wedle obecnych haromonogramów, przeszło 50 dworców kolejowych po przebudowie i budowie. Wśród nich są m.in. takie dworce kolejowe jak: Gdańsk Główny, Władysławowo, Siedlce czy Stalowa Wola Rozwadów, ale również 12 dworców w Dolinie Popradu.

Obecnie inwestycje zakończone i na etapie budowlanym (roboty budowlane, przetargi na roboty budowlane, projektuj i buduj, odbiory) stanowią przeszło 75 proc. wszystkich ujętych w PID inwestycji. Kolejne prawie 10 proc. to dworce na etapie projektowania, a 15 proc. to inwestycje na etapie przygotowania, z czego większość z nich to obiekty wpisane do Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2021-2022.

