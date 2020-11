PKP: w PE udało się utrzymać konkurencyjność kolei względem innych gałęzi transportu

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła porozumienie, które pozwoli utrzymać konkurencyjność kolei względem innych gałęzi transportu - podkreśliła w czwartek spółka PKP. Chodzi o zwolnienie kolei z obowiązku wypłat odszkodowań za opóźnione pociągi w przypadku tzw. siły wyższej.

Firma przypomniała, że instytucje unijne finalizują proces wdrożenia zmian w unijnym rozporządzeniu dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. To ważny dokument z punktu widzenia samych pasażerów, przewoźników oraz zarządców dworców i infrastruktury kolejowej. Określone są w nim m.in. zasady przyznawania odszkodowań wynikających ze składanych przez podróżnych reklamacji.

"Sukcesem negocjacyjnym jest pozostawienie w rozporządzeniu zapisów gwarantujących wyrównanie szans pomiędzy różnymi rodzajami transportu, co czyni kolej pasażerską bardziej konkurencyjną względem innych gałęzi transportu zbiorowego: lotniczego i autokarowego" - podkreśliła spółka.

Dodała, że Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła odpowiednie porozumienie ws. zmiany rozporządzenia.

"Zaangażowanie Przedstawicielstwa PKP w Brukseli w prace legislacyjne związane z najważniejszym dokumentem regulującym relacje pomiędzy pasażerami, przewoźnikami a zarządcami dworców i stacji kolejowych pozwoliło osiągnąć kompromis korzystny nie tylko dla spółek z Grupy PKP, ale także całego sektora kolejowego. Mam głęboką nadzieję, że przyszły rok w Unii Europejskiej, mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, będzie należał właśnie do kolei" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Spółka dodała, że porozumienie zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) oraz komisję transportu PE będzie musiało jeszcze znaleźć poparcie Rady na poziomie ministerialnym i na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

"Porozumienie opiera się na założeniu, które Grupa PKP postulowała wobec instytucji UE od momentu rozpoczęcia prac, czyli potrzebie zachowania zrównoważonego podejścia - z jednej strony zapewniającego pełne przestrzeganie praw pasażerów, z drugiej - nakładającego na sektor kolejowy realne do spełnienia wymogi. Należy dodać, że akceptacja porozumienia w Komisji Transportu nastąpiła przy poparciu dużej grupy europosłów z różnych części sceny politycznej" - dodano.

Spółka wskazała, że jednymi z istotniejszych zapisów ujętych w porozumieniu są te dotyczące wpływu siły wyższej na realizację usług przewozowych. "Celem PKP było zagwarantowanie kolejom zwolnienia z odpowiedzialności za opóźnienia pociągów w przypadkach spowodowanych siłą wyższą, czyli np. bardzo złymi warunkami pogodowymi czy klęskami żywiołowymi" - podkreślono.

Według PKP S.A. zachowanie konkurencji między gałęziami transportu wymaga, by "zasada siły wyższej" miała zastosowanie do sektora kolejowego w podobny sposób, w jaki ma zastosowanie do sektorów lotniczego i drogowego. "Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić równe reguły gry na rynku transportu i uniknąć dalszej utraty konkurencyjności kolei" - oceniła spółka.