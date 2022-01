PKP: zakończenie przebudowy dworca we Władysławowie planowane w pierwszej połowie 2023 r.

W pierwszej połowie 2023 r. planowane jest zakończenie przebudowy dworca kolejowego we Władysławowie - przekazał inwestor Polskie Koleje Państwowe. Jak dodano, pochodzący z 20-lecia międzywojennego budynek odzyska historyczny blask, jednocześnie spełniając współczesne standardy obsługi podróżnych.

Jak poinformowały w poniedziałkowej informacji prasowej PKP, przebudowa dworca rozpoczęła się jesienią 2021 r. Do tej pory zrealizowano niezbędne rozbiórki obiektów na terenie placu budowy, a obecnie wykonawca przygotowuje się do uruchomienia dworca tymczasowego oraz prowadzi prace rozbiórkowe w pomieszczeniach wewnątrz budynku.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak zapewnia PKP, przebudowa sprawi, "że wybudowany w latach 1928-29 dworzec odzyska swoje historyczne piękno".

"Elewacja po renowacji zostanie pomalowana na jasnoszary kolor, poza gzymsami i obramowaniami okien i drzwi, które będą białe, tak jak odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa. Z utrzymaną w jasnych barwach kolorystyką elewacji kontrastować będzie czerwony dach wykonany z dachówki karpiówki" - tłumaczy przewoźnik.

Jak dodano, na fasadach budynku od strony miasta i peronów, tuż nad wejściem do przestrzeni obsługi podróżnych, zaprojektowano zegary dworcowe i nowe przestrzenne oraz podświetlane napisy "Dworzec Kolejowy" (od strony miasta) i "Władysławowo" (od strony peronów). Budynek będzie podświetlony nocną iluminacją.

"Dworzec we Władysławowie to kolejna inwestycja, którą rozpoczęli kolejarze w województwie pomorskim. Dzięki niej pochodzący z 20-lecia międzywojennego budynek odzyska historyczny blask i jednocześnie stanie się dworcem nowoczesnym oraz spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych" - powiedział cytowany w informacji prasowej wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Jeśli chodzi o wnętrze dworca, to przestrzeń obsługi podróżnych, znajdująca się w centralnej części budynku, ma połączyć klasycystyczne elementy wystroju z nowoczesnością.

"Hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni będzie utrzymany w jasnej kolorystyce. Szara posadzka i ściany będą idealnie współgrać z bielą drewnianych boazerii i kolumn oraz sufitu, w który wkomponowano liniowe oświetlenie" - tłumaczy PKP.

Przestrzeń obsługi podróżnych będzie klimatyzowana. W jej sąsiedztwie zlokalizowano pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. Południowa część dworca będzie przeznaczona na sezonowe kasy biletowe, natomiast w północnej i na piętrze, w centralnej części budynku, zaplanowano lokale na wynajem.

"Rozpoczęcie przebudowy dworca we Władysławowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Pomorza zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Władysławowa, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi turystom oraz mieszkańcom miasta podróżowanie do Gdańska i nad Zatokę Helską" - przekazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Przypomniał, że dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców.

PKP zapewnia, że dworzec po przebudowie będzie bardziej ekologiczny i bezpieczny. Budynek zostanie ocieplony, a nowa stolarka o wysokich współczynnikach termoizolacyjności przyczyni się do ograniczenia strat energii cieplnej.

Jeśli chodzi o otoczenie dworca we Władysławowie, to w jego sąsiedztwie zaprojektowano dwa parkingi oraz wiatę rowerową. W ramach inwestycji zostaną również zasadzone nowe drzewa i krzewy oraz uporządkowane tereny zielone. Pod częścią z nich zostanie wybudowany zbiornik retencyjny gromadzący deszczówkę, która w części będzie użytkowana m.in. do podlewania zieleni oraz spłukiwania dworcowych toalet.

Jak przekazało PKP, przebudowa dworca we Władysławowie będzie kosztowała 14,32 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, dokumentację projektową wykonała firma TPF oraz TBiARCHITEKCI, a wykonawcą robót jest KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku. Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl