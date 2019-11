PL Group planuje skupić do 1 mln własnych akcji

PL Group, notowana na NewConect spółka działająca w branżach motoryzacyjnej, technologicznej i biurowej, zarekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy skup do 1 mln akcji własnych. Stanowią one do 5 proc. wszystkich akcji spółki. Proponowany zakres ceny jednej akcji wynosi od 0,50 zł do 2,50 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

