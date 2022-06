Plan Odbudowy zaakceptowany, ale droga do unijnych pieniędzy będzie wyboista

Szefowa Komisji Europejskiej przywiozła w czwartek do Warszawy decyzję KE akceptującą - po roku od złożenia - polski Krajowy Plan Odbudowy. Unijne miliardy po ponad rocznej procedurze są już bliżej niż dalej, ale do wypłat wciąż daleko.

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany, ale procedury jeszcze trochę potrwają - pieniądze zobaczymy zapewne pod koniec roku. A chodzi o tak potrzebne 4,4 mld euro.

Polska może w tym roku wystąpić o dodatkowe 22 mld euro z pożyczkowej części funduszu. W obecnej wersji KPO polski rząd nie wnioskował o całość środków z instrumentów zwrotnych.

Obecny KPO zakłada pozyskanie przez Polskę 23,9 mld euro w formie grantów i 11,5 mld euro w instrumentach zwrotnych.

- Zamknięcie negocjacji w sprawie Krajowego Planu odbudowy to sukces. Doszliśmy do porozumienia we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji z Komisją Europejską - mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii kilka godzin przed wizytą szefowej KE Ursuli von der Leyen w Warszawie.

Formalnie kończy to pierwszy - i jak się okazało najtrudniejszy i najdłuższy - etap negocjacji w sprawie akceptacji KPO.

Nie jest to jednak etap ostatni. Decyzja Komisji Europejskiej zamyka cześć negocjacyjną i rozpoczyna etap wdrożeniowy. Ale to też, jak podkreśla szef resortu rozwoju, będą wyboiste ścieżki. Akceptacja KE nie oznacza bowiem automatycznego uruchomienia unijnych środków.

Co jeszcze stoi na drodze do pieniędzy? Po pierwsze, ostateczna akceptacja przez Radę Unii Europejskiej na szczeblu ministrów finansów (ECOFIN). Posiedzenie Rady ma się odbyć 17 czerwca i strona polska ma duże nadzieje, że właśnie wówczas zapadnie ostateczna decyzja. Nie jest to jednak przesądzone.

- Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, decyzja może jednak zostać przesunięta na następne posiedzenie Rady – stwierdził Waldemar Buda.

To nie koniec negocjacji

Teoretycznie Rada UE może się nie zgodzić na uruchomienie KPO. W praktyce decyzja KE oznacza jednak, że zgoda polityczna została w tym zakresie osiągnięta. Ta decyzja otworzy drogę do procedur, które można nazwać technicznymi.

Konieczne jest jeszcze wynegocjowanie i podpisanie z KE umowy finansowej na część dotacyjną KPO i umowy pożyczki. Następnie konieczne będzie wynegocjowanie z KE ustaleń operacyjnych, czyli szczegółów dotyczących tego, jak będą realizowane reformy i inwestycje oraz mechanizmów weryfikacji realizacji celów. A nie jest to bynajmniej czcza formalność.

- Czechy, których KPO zostało zaakceptowane sześć miesięcy temu, wciąż jeszcze negocjują. Ze wszystkich krajów UE, których KPO zostały zaakceptowane, wnioski o płatność złożyły dopiero cztery - podkreśla Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nie potknąć się o kamienie milowe

Dopiero bowiem po wynegocjowaniu ustaleń operacyjnych można będzie złożyć wniosek o płatność. Polski rząd zapowiada (mając nadzieję, że uda się szybko przejść te kolejne etapy drogi do unijnych pieniędzy) złożenie wniosku w trzecim kwartale. Konieczne będzie jednak też dopełnienie wymogów merytorycznych, czyli realizacja tzw. kamieni milowych.

Gdy mowa o owych "milestones" pierwszym skojarzeniem są trzy warunki KE dotyczące zmian w sądownictwie (w uproszczeniu: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, zmiana systemu odpowiedzialności sędziów oraz przewrócenie odsuniętych od orzekania sędziów do pracy). To dotychczas podstawowe bariery w akceptacji KPO. Ale takich "kamieni" jest grubo ponad setka, a dotyczą różnych dziedzin. W uproszczeniu: kraje członkowskie muszą wykazać, że realizują określone reformy, by otrzymać pieniądze z KPO.

Pierwsze miliardy w tym roku

W swoim pierwszym wniosku Polska wystąpi o 4,22 mld euro (w tym 2,85 mld euro w części dotacyjnej i 1,37 mld euro z pożyczki). Refundacja z Komisji Europejskiej powinna trafić do Polski jeszcze w tym roku. Na razie jeszcze nie wiadomo, na jakie konkretnie projekty trafią te pieniądze. - To będzie zależało od stopnia zaawansowania poszczególnych reform - tłumaczył nam minister Waldemar Buda.

- W kolejnych latach będziemy mogli wysyłać do KE po 2 wnioski na rok - zapowiedział minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Nie wykluczył również poszerzenia części pożyczkowej polskiego KPO, zapowiadając, że w przyszłym roku podejmie rozmowy z Komisją Europejską na temat 22 mld euro z tego funduszu. Obecny KPO zakłada pozyskanie przez Polskę 23,9 mld euro w formie grantów i 11,5 mld euro w instrumentach zwrotnych.

- Możliwe byłoby ukierunkowanie tych środków na działania w zakresie nowej unijnej inicjatywy REPowerEU, której celem jest uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych inicjatywy oraz inwestycje powiązane z napływem uchodźców z Ukrainy – dodał minister.

Trzynaście miesięcy sporów i negocjacji

Przypomnijmy: projekt Krajowego Planu Odbudowy trafił do Komisji Europejskiej na początku maja ubiegłego roku. Mimo, że przez ostatnie trzynaście miesięcy przedstawiciele rządu zapewniali, że akceptacja jest tuż tuż i większość punktów KPO nie budzi kontrowersji, to jednakie następował koniec procedury.

Problemem okazały się przeprowadzone w poprzednich latach przez rząd zmiany w sądownictwie, które zostały przez instytucje unijne uznane za niezgodne z unijnymi regulacjami (a przez wielu krajowych ekspertów również za niezgodne z konstytucją) i naruszające zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Waldemar Buda wspomina, że wstępne negocjacje dotyczące zawartości KPO zostały zakończone dość szybko. - 12 lipca byliśmy gotowi do zatwierdzenia KPO, ale 15 lipca pojawił się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE - stwierdził Puda dodając, że w następstwie tego wyroku Komisja Europejska przyjęła jego sentencje jako warunek zatwierdzenia KPO.

Wyrok w uproszczeniu stwierdzał, że Izba Dyscyplinarna powołana w wyniku przeprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy zmian w sądownictwie nie spełnia kryteriów niezależnego i bezstronnego sądu, nie może być zatem za taki uznawany, podobnie jak i jego werdykty.

Zdaniem ministra sukcesem negocjacji było ograniczenie warunków KE właśnie tylko do wyroków TSUE (rozmowy dotyczyły również Krajowej Izby Sądownictwa, której tryb powołania też był przedmiotem krytyki).

- Sukces negocjacyjny polega na tym, że nie daliśmy sobie narzucić nic więcej ponad zapisy wyroków TSUE, które i tak musielibyśmy wykonać – stwierdził Waldemar Buda. - Naszym błędem było to, że podczas reformy wymiaru sprawiedliwości nie byliśmy w stałym dialogu z Komisją Europejską - dodał.

Izba blokuje kasę

Mimo, że przedstawiciele rządu przebąkiwali o likwidacji Izby Dyscyplinarnej już od jesieni ubiegłego roku, to jednak nie podjęto w tym zakresie żadnych działań. Efektem było nałożenie w listopadzie 2021 kary na Polskę w wysokości 1 mln euro dziennie (dziś urosły do ponad 200 mln euro). Polska tych kar nie płaci, ale Unia potrąca je sobie z wypłat dla Polski z funduszy europejskich (dotychczas 11 mln euro).

Prezydencki projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej (też budzący wątpliwości wielu prawników, ale najwyraźniej przyjęty przez KE za dobrą monetę) trafił do Sejmu w lutym, ale posłowie zajęli się nim dopiero pod koniec maja. W środę swoje poprawki do ustawy wprowadził Senat. Jak informuje resort funduszy i polityki regionalnej – te zmiany w sądownictwie muszą zostać zrealizowane do końca czerwca.

Wypada mieć nadzieje, że za zrealizowanie reform zostanie uznane uchwalenie ustawy, a nie jej wejście w życie. Jest w niej bowiem zapis, że wchodzi w życie 30 dni od uchwalenia, a wszak nie skończyła ona jeszcze swojej drogi legislacyjnej – Sejm zajmie się senackimi poprawkami w przyszłym tygodniu, a potem jeszcze podpis prezydenta.

Kary wciąż rosną. Cel - zatrzymać naliczanie

Porozumienie z KE nie rozwiązuje również problemu naliczonych kar - ich uchylenie będzie zależało od negocjacji z komisarzem ds. sprawiedliwości Diderem Ryendersem.

- Akceptacja kamieni milowych przez KE i kary to dwa odrębne procesy - stwierdził Waldemar Buda, dodając, że przez najbliższe tygodnie będą trwały intensywne negocjacje z unijnym komisarzem. - Tym powinien zająć się minister sprawiedliwości, ale wiemy, że to nie jest pewne - powiedział Buda.

Nie ma też złudzeń jeśli chodzi o kary. - Wsteczne anulowanie nawet części z nich będzie niezwykle trudne. Sukcesem będzie w miarę szybkie zatrzymanie ich naliczania - powiedział minister.

Setki miliardów na odbudowę

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z unijnego Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Jego celem jest wsparcie dla europejskiej gospodarki osłabionej pandemią oraz zwiększenie jej odporności na podobne kryzysy. Wartość tego instrumentu to 750 miliardów euro.

Polski KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Transformacja cyfrowa, Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Na projekty realizujące cele klimatyczne przeznaczymy 42,7 proc. środków KPO. Na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej - 20,85 proc.

Za realizację KPO będzie odpowiadał przede wszystkim resort funduszy i polityki regionalnej, jednak jak podkreśla minister Grzegorz Puda, będzie miał raczej rolę koordynującą - realizacja poszczególnych reform, od których uzależniona jest wypłata środków, leży w gestii poszczególnych resortów.

