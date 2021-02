Plan Odbudowy zwiększy polskie PKB o 66,7 mld zł w jeden rok

W 2022 r. dzięki unijnemu Planowi Odbudowy polskie PKB wzrośnie o 66,7 mld zł, a inwestycje finansowane z programu pozwolą na utworzenie ponad 155 tys. miejsc pracy - wynika z raportu DNB Bank Polska i Deloitte. Podkreślono w nim, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów programu.

Zdaniem autorów raportu największy przyrost wartości dodanej wystąpi w usługach rynkowych, które obejmują m.in. budownictwo, handel i pozostałe usługi profesjonalne, niezbędne do prowadzenia inwestycji.

W raporcie "Kierunki 2021. Nowy Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19" przypomniano, że antykryzysowy Plan Odbudowy Europy - Next Generation EU (NGEU), porównywany do Planu Marshalla to dodatkowe środki oprócz budżetu UE na lata 2021-2027.

Jak zaznaczył w raporcie prezes zarządu DNB Bank Polska Artur Tomaszewski, skala pomocy, którą oferuje Unia Europejska jest ogromna i należy ją wykorzystać jak najlepiej. "NGEU został podzielony na trzy główne filary. Pierwszy z nich to inwestycje i reformy, którego elementem jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowiący 90 proc. całego NGEU. Drugi filar to pobudzenie gospodarki UE poprzez zachęcanie do inwestycji prywatnych. Mieszczą się w nim głównie programy oparte na pożyczkach i gwarancjach. Ostatni obszar to wyciągnięcie wniosków z kryzysu, w tym 13,5 mld euro na program 'Horyzont Europa'" - powiedział.

Według symulacji DNB Bank Polska i Deloitte, największy efekt Planu Odbudowy mierzony przyrostem PKB w Polsce wystąpi w 2022 i 2023 r. - będzie to odpowiednio 66,7 mld zł oraz 61 mld zł. W całym okresie objętym symulacją, tj. 2021-2029 suma przyrostów PKB dzięki programowi wyniesie 283,9 mld zł, a biorąc pod uwagę bieżącą wartość pieniądza - 258,2 mld zł.

Również wpływ programu na zatrudnienie w Polsce będzie najsilniejszy w pierwszym okresie ze względu na silne efekty popytowe związane z wydatkami. W 2022 r. środki NGEU i finansowane nimi projekty inwestycyjne pozwolą utworzyć i utrzymać ponad 155 tys. miejsc pracy. Szczególnie zyskają na tym usługi oraz przemysł przetwórczy. Po 2025 r. corocznie projekty z programu będą utrzymywać ponad 30 tys. miejsc pracy.