Plan rządu na najbliższe tygodnie. 10 instrumentów dla firm

Dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie postojowego i zwolnienie ze składek na ZUS - to część z 10 instrumentów dla firm, które przedstawiono podczas sobotniej konferencji prasowej m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podano podczas sobotniej prezentacji, 10 instrumentów dla firm to: dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami; umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR; wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 r. (wnioski) i do 31 czerwca 2021 r. (wypłaty); pożyczki długoterminowe z gwarancją; dofinansowanie zatrudnienia; przedłużenie postojowego; zwolnienie ze składek na ZUS; dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes; polityka drugiej szansy; dofinansowanie leasingu.

Premier Morawiecki wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili w sobotę zasady dotyczące sytuacji epidemicznej.



Szef rządu zwrócił uwagę, że chociaż od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń, to jednak wirus cały czas zbiera swoje śmiertelne żniwo, dlatego sytuacja nadal jest bardzo poważna. Wskazał, że obecnie siedmiodniowa krocząca średnia zakażeń to ok. 22-22,5 tys. dziennie. Dodał przy tym, że z zatrwożeniem obserwuje codzienną liczbę zgonów, za które jest pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny koronawirus.



Premier wskazał, że "rozpoczynamy 100 dni solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy". Jak mówił, w ramach tego okresu rząd dokonuje analizy, która ma objąć zarówno uratowanie jak najwięcej istnień ludzkich, jak również milionów miejsc pracy.



Aby tak było - wskazał - "zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym". Jak zaznaczył Morawiecki, handlowcy z różnych branż podczas spotkań zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny".



"Warunek utrzymania tego nowego reżimu sanitarnego jest jeden: dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, każdej galerii handlowej, sklepu meblowego. W przypadku gdy będzie inaczej, a będziemy kontrolowali przestrzeganie zasad sanitarnych, będą zamykane te sklepy; jeżeli placówki nie będą stosowały się do restrykcji, trzeba będzie zamykać te placówki" - ostrzegł.

Premier przyznał, że rząd był nakłaniany przez przedstawicieli gastronomii, branży wydarzeń kulturalnych, kin, teatrów, ale także siłowni i fitness, by otworzyć również i te placówki, które są dziś zamknięte. "Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić je zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej" - zapewnił.Morawiecki wskazał, że również w przypadku szkół rząd był nakłaniany przez "niektórych ludzi, ośrodki", do ich otwarcia. Jednak - zaznaczył, że zdecydowano, iż będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Ponadto, ferie będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia a 17-18 stycznia.Jak tłumaczył, zwykle ferie są rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, ale obecnie muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy. "Po to, żeby nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie; żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza" - apelował.Premier zwrócił jednocześnie uwagę, że przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, w którym rodziny się spotykają. Zaapelował jednocześnie, aby to były "spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy". "Żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem" - mówił.Premier dodał, że jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiały się już pierwsze dostawy szczepionek. "Ten horyzont właśnie jest potrzebny po to, by szybko przygotować dystrybucję i proces szczepień. Nad tym już dzisiaj bardzo intensywnie pracujemy i jeżeli tylko szczepionka będzie dostępna, będziemy gotowi do jej wykorzystywania. Jednak musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejsza liczbą zakażeń i jak najmniejszą liczbą utraconych miejsc pracy" - dodał."Dzisiaj musimy wszyscy wymagać od siebie zdecydowanie więcej niż zwykle właśnie dlatego, że sytuacja jest tak trudna, że koronawirus jest siłą natury, której nikt z nas nie może w pełni przewidywać, kontrolować" - zwrócił uwagę. Dodał, że bronią przeciw koronawirusowi jest dyscyplina, przestrzeganie zasad sanitarnych i solidarność.Zapewniał też, że każdego dnia zwiększana jest liczba łóżek i dostępnych respiratorów. Jak wskazał, dziś mamy ponad 37 tys. łóżek, z czego ok 40 proc. jest wolnych i czeka na pacjentów. Mamy też - jak dodał - 3 tys. respiratorów i kilkaset z nich "jest bez pacjentów".