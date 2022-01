Plany PERN: odnawialne źródła energii, obniżenie śladu węglowego, inwestycje za ponad 1 mld zł

Odnawialne źródła energii, obniżenie śladu węglowego i inwestycje o wartości ponad 1 mld zł to najważniejsze, jak podał we wtorek PERN, wyzwania dla tej spółki w 2022 r. Chodzi m.in. o budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia, rozbudowę baz paliw i budowę farm fotowoltaicznych.

Informując o swych planach w nowym roku, a także wykraczających poza tę perspektywę, PERN podkreślił, że "zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polsce, pozostaje jej strategiczną spółką, która tylko w 2021 r. odprowadziła do budżetu państwa i lokalnych samorządów kwotę 470 mln zł".

"W niestabilnych, czasem kryzysowych okolicznościach transformacji całego sektora energetycznego w Europie i także w Polsce, utrzymanie w dobrej kondycji systemu zaopatrującego polską gospodarkę w ropę naftową, a końcowych odbiorców w niezbędne paliwa jest kluczowe" - ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w informacji PERN. Spółka ta, jak zaznaczył Naimski, "spełnia niezbędna rolę stabilizacyjną w trudnym procesie zmian przewidzianych w polskiej Polityce Energetycznej do roku 2040".

We wtorek PERN ogłosił, że "wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obniżenie śladu węglowego i realizacja kluczowych inwestycji o wartości ponad 1 mld zł" to dla tej spółki "najważniejsze wyzwania w 2022 r."

"Wartość inwestycji PERN w 2022 r. jest wartością rekordową" - podkreśliła spółka. Wyjaśniła przy tym, że największa część przypada na realizowany tam Program Megainwestycji - to dwie trzecie całości wydatków. PERN przypomniał, że chodzi m.in. o budowę kolejnych 15 zbiorników na paliwa, z czego 7 z nich już powstaje, a na kolejnych 8 trwa postępowanie przetargowe, a także o budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia, który - jak wskazano - "istotnie poprawi dostępność do paliw Aglomeracji Śląskiej".

PERN zwrócił jednocześnie uwagę, że Program Megainwestycji to nie jedyne podejmowane tam działania rozwojowe, gdyż spółka unowocześni także swoje systemy automatyki, infrastrukturę kolejową, instalacje odzysku par benzyn oraz fronty zarówno kolejowe, jak i autocysternowe w swych bazach paliw. Jednym z takich obiektów, gdzie prowadzona jest rozbudowa zdolności magazynowych, jest baza w Dębogórzu, przyjmująca dostawy paliw do Polski drogą morską.

"PERN w dalszym ciągu będzie rozwijał hub morski w Dębogórzu, który jest polskim, paliwowym oknem na świat. Tu inwestycje do 2024 r. przekroczą 40 mln zł" - zapowiedziała spółka. Przypomniała też, że jej baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki o pojemności po 32 tys. metrów sześc. każdy, a obecnie realizowana jest tam budowa kolejnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

PERN zapewnił, że jako podmiot działający w obszarze paliw kopalnych przykłada dużą wagę do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, ale także wody czy plastiku. "Firma chce również na większą skalę produkować własną energię elektryczną by obniżyć koszty energii elektrycznej związane z tłoczeniem surowca i paliw poprzez rurociągi. Dlatego w perspektywie do 2024 roku PERN zainwestuje 130 mln zł w farmy fotowoltaiczne, które będą zlokalizowane na terenach baz" - zapowiedziała spółka.

Prezes PERN Igor Wasilewski wyjaśnił, że spółka docelowo zamierza produkować 10 proc. energii elektrycznej, którą wykorzystuje do tłoczeń ropy naftowej i paliw właśnie z fotowoltaiki, co obniży jej bilans śladu węglowego o 6 proc.

Jak podał PERN, w 2022 r. prawie 40 mln zł przeznaczonych zostanie tam w inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ekologiczne i przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - w planach jest modernizacja instalacji odzysku par benzyn w czterech bazach, co według spółki "zmniejszy istotnie emisje węglowodorów do atmosfery", a w czterech kolejnych obiektach zrealizowany ma zostać projekt "unowocześnienia oczyszczalni ścieków".

"Chcemy tak prowadzić biznes, aby stał się bardziej ekologiczny. Zmieniamy nasze nawyki, a z nimi także naszą firmę. To zaczyna się od zmniejszenia zużycia wody, papieru, ograniczenia wykorzystania plastiku i energii elektrycznej i większe wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Nie unikniemy zmian na rynku, by im sprostać rozwijamy kompetencje pracowników. To ludzie dokonują zmian wprowadzając bardziej ekologiczne technologie. Transformacja rozpoczyna się od nich. Dlatego konsekwentnie zarządzamy tą zmianą i pracujemy nad stworzeniem nowej kultury organizacyjnej" - oświadczył prezes PERN.

Spółka wspomniała też, że "systematycznie rozwija także infrastrukturę w obszarze biopaliw", a modernizując bazy paliw, umożliwia swym klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r. "Dzięki tym inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się aż o dwie trzecie" - podkreślono w komunikacie.

Podsumowując 2021 r. PERN zaznaczył, że "mimo konieczności działania w zaostrzonym reżimie sanitarnym zakończył szereg inwestycji". Spółka wspomniała w tym kontekście o oddaniu do użytku 180 tys. metrów sześc. nowych pojemności na paliwa - 7 zbiorników bazach w Małaszewiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejowcu, a także o rozpoczęciu realizacji kolejnego etapu rozbudowy tych pojemności.

PERN zwrócił uwagę, że baza paliw w Dębogórzu, która jest - jak zaznaczył - "kluczowym ogniwem, łączącym polski rynek paliwowy ze światem", zanotowała w 2021 r. rekordowe przeładunki, przy czym już w listopadzie przeładowano tam ponad 2 mln ton paliw dostarczonych drogą morską. "Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy w historii" - oświadczył PERN.

Spółka przypomniał też, że w 2021 r. ruszyła budowa rurociągu Boronów-Trzebinia, a w ramach realizacji projektu wykonano już 32 km tej magistrali paliwowej, przy czym prace zawansowane są w ok. 42 proc.

"PERN zakończył także realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej. Klienci firmy mogą już bowiem w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku, bo do eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany w ramach II etapu rozbudowy" - przekazała spółka.

Dzięki tej inwestycji, jak zapewnił PERN, "rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego zakątka świata". "Możliwości magazynowe PERN tylko nad polskim morzem wzrosły dzięki temu do niemal 2 mln metrów sześc." - podkreśliła spółka. Dodała, iż "w sumie, w ciągu pięciu lat, PERN rozbudował o prawie jedną piątą dostępne pojemności na paliwa i ropę naftową, bo takie było zapotrzebowanie rynku".

Odnosząc się do swego potencjału PERN wyliczył, że pojemność jego baz ropy naftowej wynosi obecnie 4,1 mln metrów sześc. - surowiec magazynowany jest w 75 zbiornikach, a długość rurociągów do jego transportu wynosi 1845 km; dodatkowo spółka posiada też 315 zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 2,1 mln metrów sześc., a długość magistrali produktowych to 616 km.

