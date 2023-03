Płaskie pokrywy dziobowe wpływają na zwiększenie ekonomiki transportu morskiego

Płaskie pokrywy dziobowe statków mogą zmniejszyć ogólny opór wiatru o prawie 40 procent, prowadząc do pokaźnych oszczędności paliwa - wykazali naukowcy z Japonii i Wietnamu. Wyniki badań opublikowali w piśmie "Ocean Engineering".

Statki są głównym środkiem transportu w handlu światowym. Poprawa ich właściwości aerodynamicznych może realnie zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć prędkość, co poprawi ekonomikę żeglugi.

Pracujący wspólnie naukowcy z Japonii i Wietnamu wykazali, że płaskie pokrywy dziobowe mogą zmniejszyć ogólny opór wiatru na statkach o prawie 40 procent, co może prowadzić do pokaźnych oszczędności paliwa. W trakcie badań symulowano i porównywano różne w kształcie osłony dziobowe w celu osiągnięcia jak najmniejszych oporów powietrza.

"W tej pracy wykorzystano komercyjne oprogramowanie ANSYS-Fluent do przeprowadzania symulacji obliczeniowej dynamiki płynów. Mały statek pasażerski (z osłoną dziobową i bez) oraz jego otoczenie zostały podzielone na miliony elementów za pomocą siatki numerycznej. Uśrednione wyniki badań, które przedstawiały ruch przepływu płynu dla każdego statku, dały wyniki oporu wiatru działający na nadwodny kadłub statku" - powiedział adiunkt w College of Systems Engineering and Science w Shibaura Institute of Technology (Japonia) dr Ngoc-Tam Bui, cytowany w informacji prasowej.

W tej pracy naukowcy podkreślają również wpływ kierunku wiatru na właściwości aerodynamiczne statku. Opór jest największy, niezależnie od osłony dziobowej, gdy wiatr wieje pod kątem 20 stopni w stosunku do statku. Jest zaś prawie zerowa gdy wiat wieje pod kątem 90 stopni. Przy większych kątach opór wiatru zmienia kierunek, wspomagając ruch statku.

Omawiając przyszły potencjał badań dr Bui dodał: "proponowana płaska pokrywa dziobowa jest prosta w produkcji i zmniejsza opór wiatru działający na statek. W ten sposób poprawi właściwości aerodynamiczne statków, co wpłynie na większe oszczędności paliwa i efektywność ekonomiczną transportu morskiego".

Więcej - w publikacji źródłowej (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801823000069).

