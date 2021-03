Platforma także chce wyższych podatków

Mniej zarabiający mają płacić mniej podatku procentowo, a więcej zarabiający procentowo więcej – to podatkowe założenia „pisowskiego” Nowego Ładu, którego oficjalna prezentacja została przesunięta, a o których niedawno mówił Tadeusz Kościński, minister finansów. Co na to w Platformie Obywatelskiej? Izabela Leszczyna pomysł uznaje za dobry, ale - jak dodaje - diabeł tkwi w szczegółach.

Z Izabelą Leszczyną, posłanką Platformy Obywatelskiej, a w latach 2013-2015 wiceminister finansów rozmawiamy o politycznych propozycjach zmian progów podatkowych w Polsce.

– Jeśli chodzi o samą koncepcję, tzn. o to, żeby system podatkowy w Polsce z degresywnego zmienił się wreszcie na progresywny, to jest to koncepcja, którą Platforma Obywatelska w 2015 roku promowała jako swój program wyborczy – mówi.

Głównym problemem w dyskusji nt. zmian w tym podatku nie jest jego wysokość, a nieruszane od lat progi dochodowe.

Ekstrapodatek dla ekstrazarabiających

