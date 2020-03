Płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł są stopniowo wprowadzane

Rozpoczęło się wdrażanie w kolejnych terminalach płatniczych możliwości płacenia kartą zbliżeniowo bez podawania PIN do kwoty 100 zł - poinformował w piątkowym komunikacie Związek Banków Polskich (ZBP).

Dodano, że wdrożenie nowego limitu w całej sieci terminali płatniczych w Polsce będzie następowało sukcesywnie i zajmie od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni.

ZBP wyjaśnił, że termin wprowadzenia podwyższonych limitów wynika z konieczności fizycznej aktualizacji każdego terminala płatniczego w Polsce. Trzeba też będzie dokonać zmian w systemach organizacji płatniczych, wydawców kart i agentów rozliczeniowych. Dlatego Związek "apeluje o cierpliwość i zrozumienie dla tempa dokonywanego procesu".

W komunikacie napisano, że podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania PIN wynika z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce i odpowiedzi na apel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podniesienie limitu pozwoli na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia płatniczego z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w sklepie czy punkcie usługowym.

"Uwzględniając możliwe sytuacje, jakie mogą napotkać klienci przy terminu płatniczym - np. konieczność wpisania PIN-u pomimo transakcji zbliżeniowej nieprzekraczającej 100 lub nawet 50 zł (w związku z przepisami Dyrektywy PSD2 o limicie liczby transakcji bez użycia PIN-u) - zalecamy zachowanie spokoju i postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu. Jednocześnie to, na co należy zwracać uwagę, to czy kwota wyświetlająca się na terminalu płatniczym odpowiada wartości transakcji, której zamierzamy dokonać" - wskazał ZBP.