Play: w środę mogły wystąpić utrudnienia z odbieraniem SMS, ale sytuacja wróciła już do normy

W środę od godz. 11 do 12.30 mogły wystąpić utrudnienia z odbieraniem SMS, ale sytuacja wróciła już do normy - poinformowała PAP Katarzyna Tajak-Pietrowska z biura prasowego Play.

"Potwierdzamy, że w godzinach 11:00 - 12:30 w dniu dzisiejszym mogły wystąpić utrudnienia z odbieraniem SMS w naszej sieci. W chwili obecnej sytuacja wróciła już do normy" - poinformowała Tajak-Pietrowska.

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Sejmu marszałek Izby Elżbieta Witek poinformowała, że "padła sieć Play" i co za tym idzie, nie ma kontaktu z częścią posłów. Następnie przekazała, że w związku z tą sytuacją zebrało się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

"Ponieważ to, co się wydarzyło nie jest winą naszego sejmowego systemu, nie wiemy, ile to potrwa - czy 15 minut, pół godziny czy dwie godziny. Staramy się szybko to naprawić, posłowie otrzymują już kody, ale nie wiemy, ile to będzie trwało, więc propozycja przyjęta przez Konwent była taka, że rozpoczniemy od pierwszego punktu, natomiast tam, gdzie są głosowania zaplanowane w dzisiejszym porządku będą też głosowane wnioski formalne" - mówiła Witek.