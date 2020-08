Płażyński: jest opinia Głównej Komisji Konserwatorskiej w sprawie terenów Gedanii

Główna Komisja Konserwatorska negatywnie oceniła planowaną przez dewelopera inwestycję na historycznym terenie klubu sportowego Gedania - poinformował w piątek poseł PiS Kacper Płażyński. Zdaniem polityka, to pierwszy krok do uchylenia decyzji o pozwoleniu na zabudowę tego obszaru, wpisanego do rejestru zabytków.

W kwietniu ubiegłego roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) pozwolił spółce Robyg na prowadzenie robót budowlanych na historycznym terenie KKS Gedania. Inwestycja zakłada realizację pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trybunami wraz z dojazdem i infrastrukturą techniczną oraz adaptację i remont znajdującego się tam budynku na centrum edukacyjno-sportowe dla dzieci.

W lutym - wobec wątpliwości co do wpływu planowanej inwestycji na wartości historyczne terenu Gedanii - wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin, wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji PWKZ.

Jak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński, Główna Komisja Konserwatorska działająca przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, negatywnie zaopiniowała założenia inwestycji, w szczególności w zakresie dowolnego ustalenia miejsca i wymiarów projektowanego boiska do piłki nożnej.

Według komisji: "projekt nie respektuje oryginalnych założeń układu kompozycyjnego terenu klubu sportowego". "W konsekwencji realizacji inwestycji dojdzie do zafałszowania historycznego sposobu zagospodarowania terenu klubu sportowego KKS Gedania oraz czytelności historycznej funkcji i znaczenia tego terenu w układzie przestrzennym tzw. kolonii polskiej" - napisano w opinii.

W ocenie ekspertów, planowana zabudowa doprowadzi do zniszczenia otwarcia widokowego na zabytkowy teren od strony ul. Kościuszki i charakterystycznej osi widokowej w kierunku kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Główna Komisja Konserwatorska zwróciła też uwagę, że zakres ochrony konserwatorskiej tego obszaru powinien być szerszy, a ochrona prawna wzmocniona.

Zdaniem Płażyńskiego, opinia komisji otwiera drzwi do uchylenia decyzji o pozwoleniu na zabudowę tego obszaru, wydanej podczas wakatu na stanowisku Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Ta kompleksowa opinia pokazuje, że wszystko to, o czym mówiliśmy my, społecznicy i mieszkańcy Wrzeszcza przez ostatnie lata, znajduje swoje uzasadnienie. To pierwszy i niezbędny krok do tego, aby rozważyć uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostało wydane w bardzo niejasnych okolicznościach. Dzień po tym, jak ówczesna konserwator zabytków pani Anna Kowalska złożyła rezygnację, jedna z jej podwładnych - która dzisiaj już tam nie pracuje - posiłkując się pełnomocnictwem wydała pozwolenie konserwatorskie na budowę dla firmy Robyg. Teraz staramy się odkręcić działania - w mojej ocenie - lobby deweloperskiego, któremu w jakiś sposób udało się przekonać panią urzędnik"- mówił poseł.

Podczas konferencji prasowej Płażyński poinformował też, że w piątek uruchomiony został adres mailowy - koniecrepublikideweloperów@gmail.com. Mieszkańcy Pomorza mogą tam zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w związku działalnością spółek deweloperskich. "Zbieramy informacje od osób pokrzywdzonych i tych, którzy mają wiedzę na temat nieprawidłowości, związanych z działaniem lobby deweloperskiego. Zapraszamy do zgłaszania i informowania, aby raz na zawsze skończyć z republiką deweloperów" - dodał.

W 2005 r. wojewoda pomorski wyraził zgodę i upoważnił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza do przekazania Gedanii prawa wieczystego użytkowania terenu przy ul. Kościuszki 49, należącego do Skarbu Państwa z 99 proc. bonifikatą. Zgodnie z umową zawartą między miastem a kierownictwem klubu, nieruchomość miała być wykorzystywana na cele wychowawcze i sportowe, niezwiązane z działalnością zarobkową. Władze Gedanii starały się o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku. Chciały, aby mogła tam powstać zabudowa mieszkaniowa.

W 2017 roku, po przekształceniu się klubu w spółkę, zarząd Gedanii sprzedał działkę za 16,5 mln zł deweloperowi. Prezydent Paweł Adamowicz zawiadomił wówczas prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownictwo klubu. Jednocześnie złożył do Prokuratorii Generalnej wniosek o podjęcie działań, aby teren wrócił do zasobu Skarbu Państwa. Sprawa trafiła do sądu.

26 lutego br. Sąd Okręgowy w Gdańsku zadecydował, że spółka Robyg pozostaje użytkownikiem wieczystym terenów dawnej Gedanii, a władze miasta - reprezentujące Skarb Państwa - muszą pokryć koszty postępowania sądowego. Sąd w uzasadnieniu argumentował, że nie mógł uwzględnić powództwa, ponieważ miasto wydało decyzję o pozwoleniu deweloperowi na budowę boiska i obiektu sportowego na tym obszarze. 8 czerwca władze Gdańska złożyły apelację od wyroku.