Płażyński: w Gdańsku republika deweloperów wygrywa z interesem mieszkańców

Mamy wrażenie, że w Gdańsku republika deweloperów wygrywa z interesem mieszkańców – powiedział w poniedziałek poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński, komentując spór o zabudowę na Wzgórzu Mickiewicza.

Sprawa dotyczy planu budowy przez spółkę Inwest-Hel z Chłapowa domków jednorodzinnych. Działki, na których deweloper chce zgodnie z warunkami zabudowy z 2018 r. postawić szeregowce, nie posiadają jednak dojazdu. W tej sytuacji firma budowlana stara się o trzy działki miejskie na skarpie, w sąsiedztwie parku Na Zboczu, za które oferuje samorządowi przekazanie 4-5 lokali komunalnych dla wielodzietnych, ubogich rodzin.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poseł Płażyński zwrócił uwagę, że zamiana miejskich działek na mieszkania, wraca po kilku miesiącach po tym, jak kwestię tę nagłośnili radni PiS oraz Stowarzyszenie "Park na Zboczu". Wówczas sprawa ta nie trafiła pod obrady Rady Miasta Gdańska.

"Wydaje się, że ta republika deweloperów znowu podnosi swoją głowę. Jest planowana inwestycja na Wzgórzu Mickiewicza budowy na stromym zboczu budynków mieszkalnych, gdzie rada dzielnicy, społeczność lokalna, radni, również z Platformy Obywatelskiej, jak się z nimi rozmawia prywatnie, sprzeciwiają się temu z bardzo różnych powodów" - mówił Płażyński.

"Mamy wrażenie, że republika deweloperów wygrywa z interesem mieszkańców" - ocenił.

"Możemy kolejny raz zaapelować do pani Dulkiewicz (prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz - PAP), aby w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pani prezydent mogłaby taki prezent mieszkańcom Gdańska przekazać, że takie pisma i stanowiska deweloperów, przestaną być stanowiskami władz miasta, a bardziej strona społeczna, mieszkańcy będą wysłuchiwani. Nigdy nie jest za późno opuścić republikę deweloperów" - dodał poseł PiS.

Gdański radny PiS Przemysław Majewski poinformował, że sprawą ewentualnej zgody na zamianę trzech działek na lokale mieszkalne zajmie się w tym tygodniu komisja zagospodarowania przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

"Nie ma to naszej zgody, nie ma zgody mieszkańców na zabudowę Wzgórza Mickiewicza, terenu, który powinien służyć mieszkańców, terenu, który powinien być przeznaczony na dom sąsiedzki, miejsce rekreacji" - oświadczył radny.

O wydanie opinii przez komisję zagospodarowania przestrzennego RMG zwrócił się do przewodniczącej Rady Miasta Agnieszki Owczarczak zastępca prezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz.

"Spółka Inwest-Hel w swoim wniosku z dnia 25 listopada 2021 r. zwraca się z ponowną prośbą o podjęcie ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż zdaniem spółki wobec nierealnych żądań do spełnienia m.in. do sfinansowania budowy +Domu Sąsiedzkiego Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza+ zamiast zaspokojenia podstawowych warunków bytowych czterech lub pięciu rodzin gminy Gdańsk, nie doszła do porozumienia z członkami Zarządu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w Gdańsku" - napisał Aleksandrowicz.

Zastępca prezydent Gdańska dodał, że "zdaniem spółki działania podejmowane przez lokalną społeczność mają jedynie na celu uniemożliwienie zrealizowania zaplanowanej inwestycji przed spółkę, co trwa już od kilkunastu lat". "Ponadto, zdaniem spółki nadrzędnym celem gminy winno być szeroko rozumiane dobro i interes całej gminy, nie zaś tylko części mieszkańców dzielnicy Wzgórze Mickiewicza" - relacjonował w piśmie Aleksandrowicz.

"Jednocześnie należy tu wspomnieć, że w listopadzie 2018 roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach stanowiących prawo własności spółki. Należy tu nadmienić, że inwestor ma możliwość uregulowania sprawy dojazdu do swoich terenów przez grunty stanowiące prawo własności gminy na drodze sądowej - w formie ustanowienia służebności" - napisał zastępca prezydent Gdańska.

