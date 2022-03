Pociągi pojadą powyżej 200 km/h na CMK - jest umowa na prace torowe

Polskie Linie Kolejowe dostosowują Centralną Magistralę Kolejową do prędkości powyżej 200 km/h, co skróci czas podróży m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic, Wrocławia - poinformowały we wtorek PKP PLK. Spółka podpisała umowę na prace torowe.

Prace na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem obejmą wymianę torów na 43-kilometrowym odcinku między Psarami a Zawierciem.

Prace dotyczą też m.in. regulacji sieci trakcyjnej, uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów i wymiany elementów mocowania szyn.

Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany - zapewniają PLK.

Jak podano, inwestycja za prawie 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Podkreślono, że umowa jest realizowana w ramach większego projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

Spółka PKP PLK zaznaczyła, że inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez dostosowanie linii do prędkości powyżej 200 km/h skrócą czas podróży. "Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w ramach projektu PLK zmodernizowały 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami" - wskazano.

Od 2021 r. kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w województwie łódzkim. Przebudowane zostały stacje m.in. w Olszamowicach, Włoszczowie Północ, Idzikowicach, Opocznie Płd. Na szlaku Opoczno Południe - Olszamowice, Idzikowice - Opoczno Południe wymieniono sieć trakcyjną.

Realizowana jest modernizacja 21 obiektów, w tym 4 wiaduktów, 2 mostów, 15 przepustów na szlaku Opoczno Płd. - Pilichowice. Wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku między Korytowem a Zawierciem.

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK będzie możliwy przejazd z prędkością do 250 km/h - podkreślono.

Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

