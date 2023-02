PLK mają dziewięć ofert na dokumentację odbudowy kolei Jastrzębie-Zdrój – Katowice

Dziewięć ofert na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w rządowym programie Kolej Plus dostała w przetargu zarządzająca programem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe – wynika ze informacji na platformie zakupowej PLK.

To pierwszy z przetargów Kolei Plus w woj. śląskim, w którym PLK otworzyły już oferty. Dotąd kolejowa spółka ogłosiła postępowania na dokumentacje projektowe w pięciu spośród siedmiu realizowanych w tym regionie zadań programu. Przetarg na dokumentację odbudowy połączenia do Jastrzębia-Zdroju został ogłoszony jako pierwszy, jeszcze pod koniec grudnia ub. roku.

Zgodnie z informacjami na platformie zakupowej PLK, oferty zaprojektowania prac zgłosiło dziewięciu wykonawców. Przy budżecie na zasadniczą część zamówienia (fazę I - bez nadzoru autorskiego) w wysokości 17,6 mln zł brutto, ceny ofert na dokumentację mieszczą się w zakresie 11,9-31,3 mln zł brutto.

W budżecie zmieściły się: konsorcjum, którego liderem jest warszawska firma Fonon (11,9 mln zł brutto), spółka Multiconsult Polska (12 mln zł brutto) i krakowska spółka CE Project Group (15,2 mln zł brutto).

Jastrzębie-Zdrój to największe miasto w Polsce bez dostępu do kolei. Projekt "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" w programie Kolej Plus koordynuje samorząd woj. śląskiego jako lider przedsięwzięcia.

Umowę ws. realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i PLK podpisali na początku listopada ub. roku. Jak sygnalizowali wówczas kolejarze, szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 475 mln zł netto. Planowana jest realizacja zadania w latach 2023-25. Roboty budowlane mogłyby być realizowane w latach 2026-29.

Zgodnie z założeniami projektu, który zakłada zapewnienie przez woj. śląskie oferty przewozowej na trasie Jastrzębie-Zdrój - Żory - Katowice w postaci 12 par pociągów na dobę przy prognozowanym czasie przejazdu z Jastrzębia-Zdroju do Katowic 72-74 minut, prace obejmą ok. 35 km linii kolejowych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (po śladzie linii nr 159), w tym budowę ok. 20,6 km nowych linii.

Przełoży się to na: budowę fragmentu nowej linii oraz odbudowę części linii 159 na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także rewitalizację istniejącego fragmentu LK159 pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój i Żorami oraz odbudowę fragmentu linii 159 pomiędzy Żorami i Orzeszem. Zakładana jest również budowa 10 nowych punktów obsługi podróżnych (przystanków i stacji).

Jak uzgodniono, inwestycja ma zostać sfinansowana w 85 proc. (kosztów kwalifikowanych) ze środków PKP PLK w ramach Kolei Plus, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów; przy czym VAT od wydatków kwalifikowanych podlega rozliczeniu przez PKP PLK. Samorządy mają pokryć, o ile się pojawią, wydatki niekwalifikowane (brutto).

Łączną kwotę wydatków kwalifikowanych oszacowano na 475,1 mln zł netto, z czego 71,3 mln zł (15 proc.) ma zapewnić woj. śląskie. Kwota ta ma zostać sfinansowana przez partnerów w częściach: 40 proc. woj. śląskie (28,5 mln zł), 25 proc. Jastrzębie-Zdrój, 10 proc. Pawłowice, 17,5 proc. Żory i 7,5 proc. Czerwionka-Leszczyny.

Odbudowa połączenia do Jastrzębia-Zdroju to jeden z siedmiu projektów z woj. śląskiego, które dostały zapewnienie finansowania w programie Kolej Plus. Z tym przedsięwzięciem wiąże się projekt wnioskowany przez Mikołów (przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), który zakłada budowę drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice na linii wiodącej m.in. z Katowic do Rybnika i Raciborza oraz dobudowę tam dodatkowych przystanków.

Wartość tego projektu oszacowano na 460,5 mln zł, przy dotacji z Kolei Plus 345,4 mln zł. Woj. śląskie współpracuje tu z GZM, zapewniając część dofinansowania na terenie poza Metropolią (gmina Orzesze - ok. 30 mln zł). W pozostałej części - w miastach Katowice, Mikołów i Łaziska Górne - to projekt metropolitalny (PLK w ostatnich dniach ogłosiła postępowanie na dokumentację tej inwestycji).

Pięć kolejnych zakwalifikowanych do Kolei Plus projektów dotyczy obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej, czyli przygotowywanej we współpracy z PKP PLK oferty częstych i szybkich połączeń aglomeracyjnych (przetargi na dokumentacje w trzech z nich są już w toku). Wkład własny do łącznie sześciu przedsięwzięć metropolitalnych, przekraczający 317 mln zł, zapewnia GZM.

Jednocześnie dokumentację przedprojektową budowy odcinka nowej linii kolejowej, łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju, wykonuje dla spółki CPK konsorcjum firm z grupy Egis. Chodzi o opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa", które ma m.in. pomóc w określeniu optymalnego przebiegu nowej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Projekt ten ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl