PLK na linii Szczytno – Ełk zapewniają lepszy dostęp do kolei

Mieszkańcy Pisza oraz miejscowości na trasie Szczytno – Ełk (Warmińsko-Mazurskie) zyskali lepszy dostęp do kolei. Podróżni korzystają z nowego przystanku Pisz Wschodni oraz przebudowanych peronów na stacjach i przystankach - podała w piątek spółka PKP PLK.

Modernizacja linii kolejowej Olsztyn - Ełk na odcinku Szczytno - Pisz - Ełk realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartości projektu to ponad 300 mln zł.

Jak wskazały PKP Polskie Linie Kolejowe, nowy przystanek Pisz Wschodni przy ul. Wojska Polskiego to dodatkowe miejsce do rozpoczęcia podróży na Mazurach. W ramach inwestycji powstały także nowe wyższe perony na 4 stacjach i 15 przystankach, m.in. w Piszu, Bajtkowie, Rucianem-Nidzie. Obiekty zostały wyposażone w ławki, wiaty, gabloty informacyjne i nowoczesne oświetlenie. Perony zapewniają także dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są wyposażone w pochylnie oraz ścieżki dotykowe i naprowadzające.

Zmodernizowana linia kolejowa, przy dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów ofercie przewoźników, to możliwość szybszych i wygodniejszych podróży ze Szczytna do Ełku. Pociągi pasażerskie już jadą w relacji Szczytno - Ełk nieco ponad 2 godz., a czas jeszcze się skróci do 1,5 godz. Podróż na trasie Olsztyn - Szczytno - Ełk potrwa nieco ponad 2 godziny.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już w grudniu zakończyły ważny etap prac na linii ze Szczytna do Ełku. Mieszkańcy mogą bez komunikacji zastępczej podróżować pociągiem między Olsztynem a Ełkiem. Zakończono wymianę 113 km torów. Konieczna była wymiana konstrukcji dwóch dużych mostów. Największy nad rzeką Pisą ważył ponad 200 ton.

Według spółki PKP PLK, sukcesywnie na linii Szczytno - Ełk podwyższany jest poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Te działania obejmują ok. 100 przejazdów. Dogodny i zabezpieczony przejazd przez tory zyskają także mieszkańcy Pisza na ul. Mazurskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują skrzyżowanie wyposażone w rogatki i sygnalizację świetlną. Dodatkowe urządzenia ostrzegą kierowców i pieszych o zbliżającym się pociągu.